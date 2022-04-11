Fabulous Trends｜解析2022秋冬新趨勢

2022秋冬大秀一路從紐約到巴黎，隨著日漸好轉的疫情，時裝周回復從前盛況空前、繁華富麗的實體規模，各品牌與設計師也逐漸以明媚、充滿樂觀的心情，打造獨樹一幟的個性風格指標，PRESTIGE一次盤點出本季造型亮點，整理2022最新時尚趨勢。

#1 若隱若現

有一種迷人即是看不清、摸不透，卻又彷如搔人心間、引人入勝，本季 Dior、Valentino、Hermes、Givenchy 皆以薄紗、蕾絲、透膚的材質與布料打造出若隱若現的視覺形象，於隨風飄逸的瞬間展現出性感與浪漫雙重風格的交融律動，經由迥異縫紉手法的複雜工藝，各顯設計師獨到的個人格調與呈現方式，自拖地的長裙襬到親膚合身的透視感造型，在秋冬氛圍中都可以感受到輕柔、不同凡俗的婆娑之姿。

#2 撩人曲線

緊身展現酮體之美的設計風格，在本季可以從各品牌間顯而易見，搖曳的身形展露無遺，Versace 此次以緊身胸衣為主軸，以象徵女性自信的盔甲，結合大膽的色系凸顯獨立且撩人的力量，Dior 則是以佈著發光線條的連身衣，比喻靜脈與動脈的錯綜交織，運用 D-Air 實驗室開發的創新技術不僅再造未來感時髦設計，還能維持身體恆溫的功能，以嶄新視覺效果呈現婀娜多姿、解放自我束縛的對比與張力。

#3 浮誇氣場

皮草與人造毛皮的設計在秋冬大秀中大量浮現於眾人眼前，張狂野性、戲劇般地劃破日常，融合精緻元素的強烈對比，將不同面料極致融合，滂礡呈現落拓不羈且無所畏懼的強大氣場，不論是大範圍的呈現或是小面積的點綴都看出品牌設計師驚人的靈感泉源與寬廣的創作維度。

#4 俐落剪裁

剪裁是構成衣服結構的創作本體，讓穿衣者透過每件服飾的工藝細節展現個人風格與品牌DNA，Saint Laurent 運用一絲不苟的剪裁，略帶激進軒昂地以上寬下窄的視覺呈現使線性、幾何的服飾與大膽色澤，使其和諧地共融；Giorgio Armani 則以流暢的線條結合天鵝絨的絲滑閃耀，增添光影之下柔美與靈動。將鮮明輪廓生動演繹出迥異的交響樂章。

#5 視覺放大

Oversize的設計元素展現標新立異的廓形美學，Louis Vuitton 此次以激勵人心的遠大理想，發揮玩心將夾克外套以自由、不受傳統拘束的樣貌呈現，打造顛覆傳統的獨特見解，Balenciaga 經過簡化和重構，轉化成大膽俐落的廓形結構。將手套、鞋履、長褲、拖裙或緊身褲融入混合彈性材質連衣裙和連體衣進行全新演繹，通過超大的版型加以詮釋，視覺放大與張力對比營造出驚人的五感震撼。

#6 狂放新材質

乳膠材質成為時尚圈新寵兒，本季可以清楚看見各大品牌添加此元素於伸展台中，乳膠手套和及膝長靴散發誘人的逆叛氣息，Loewe 更是以多種材質與物料，皮革、 毛氈、乳膠、花呢、針織、3D 打印纖維、絲綢及樹脂等，呈現強烈觸感與動態，更透過「視覺陷阱」打造的錯視效果，破格展演，打造超現實的強烈效果。