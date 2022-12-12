音樂與時尚激盪出的熱烈火花是美國知名 DJ 大衛・曼庫索（David Mancuso）與路易威登男裝藝術總監 Virgil Abloh，共同演繹的全新風格，透過 1970 年代 Mancuso 在紐約所舉辦的傳奇 Loft 派對作為設計靈感，將以愛為名的音樂借鏡於此次設計之中，運用作品發聲，傳達出 Virgil 推廣反偏見及平等主義的思想。

音樂可以匯聚人心，將擁有相同信仰的人凝聚在一起，而時尚設計也是，透過造型剪裁等靈感，創造出能產生共鳴的深刻感受。此次路易威登 2023 早春男裝「Fall in love 墜入愛河」限定系列，以歷史上第一位 DJ 大衛・曼庫索（David Mancuso）對音樂的熱情和傳奇性，與路易威登男裝藝術總監 Virgil Abloh 不斷探索流行定義、顛覆傳統的無限創意，激發出全新火花，他們同時無聲的宣傳著性別平等與反種族主義，透過愛，渲染這個時代的文化氛圍。此系列在 Virgil Abloh 離世前便已構思完成，之後交由他在路易威登持續合作的創意團隊及其他人士攜手完成。Virgil Abloh 留下豐富且珍貴的資產，仍然不斷經由服裝的演變，傳達出承襲傳統又同時突破框架的品牌精神。

「Fall in Love 墜入愛河」系列就像 1970 年代的衣櫃，與 Mancuso 的整套錄音作品相呼應。從宛如登台表演服的紅色麂皮夾克和高領衫到緊身夾克搭配寬大的喇叭褲，流露出歡快的派對氛圍。其中也加入了許多融合時尚與聲音的元素，像是有著 Monogram 圖案的明縫線防水夾克，其磨損仿舊的花卉圖案就像聲波的波紋，宣傳著路易威登想像中的單曲《Love Potion》。還有飾滿音符圖樣的襯衫與長褲，都是向音樂產業的致敬之處。最後擁有油彩潑墨效果的工裝服和運用鳥類印花圖案的設計靈感，則是象徵自由以及藝術的展現，也是 David Mancuso 與 Virgil Abloh 兩人身上共同的普世價值核心。「Fall in Love 墜入愛河」系列反映出了 1970 年代的感性與瘋狂，將時尚、音樂緊密連結，創造出打動新生代受眾的理念與作品。