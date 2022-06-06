Fashion Of Fusion｜全新概念融合

還記得 Gucci 在華麗的《Exquisite Gucci》秀場上投下的驚人震撼彈嗎？此次 Gucci 創意總監 Alessandro Michele 在秀場單品的基礎上加入了更加豐富的內容，即是 adidas x Gucci 的全新聯名系列，幾何率性的剪裁美學結合滿滿的運動能量，兩者品牌基因碰撞後，激發出嘆為觀止的新潮設計。

時尚圈再次迎來了兩大品牌合作的重磅消息，adidas x Gucci 聯名系列融合了百年時裝品牌和經典街頭運動品牌的標誌性元素，全新 LookBook 由攝影師 Carlijn Jacobs 拍攝，Alessandro Michele 從品牌深厚的設計底蘊和豐富的設計項目出發，打造出一系列鮮活靈動的形象，與動感的身姿、鮮豔的背景和運動風十足的道具搭配在一起，令人過目難忘。

此次兩大品牌不約而同地將「三條紋」作為品牌的標誌性元素之一，經過重新演繹的「三條紋」圖案貫穿整個服裝系列，點亮各種運動休閒經典單品。以運動褲為例，一條褲管上是 adidas 的白色「三條紋」，另一條則是古馳經典的綠紅綠織帶，adidas 的三葉草標誌和 GG monogram 老花等經典圖案也煥然一新，彰顯品牌獨特氣質的同時，展現更多活力。除此之外，Gucci 經典包款在聯名系列中也得到了全新演繹，Gucci Horsebit 1955 斜背包、飾有馬銜扣的托特包等經典款式與 adidas 的三葉草圖案譜出了奇妙的和諧樂章。在 adidas 經典的 Gazelle 運動鞋中也融合了大量 Gucci 元素， 同時也將 adidas 的「三條紋」應用在極具代表性的馬銜鍊樂福鞋上。這次兩大品牌震撼發聲，打破規則、穿你所想，也就是所謂的復古美學，亦可說是當下最潮。