FENDI BY MARC JACOBS｜融匯經典的時尚宣言

Fendi 堅定的品牌精神加上高超的工藝技術，早已是精品圈名列前矛的資優生，此次更攜手 Marc Jacobs 打造顛覆以往的全新限定系列，結合紐約街頭風格的粗獷與浪漫，再加上 Fendi Baguette 包款的經典設計，由此可以大膽斷定 Fendi 與 Marc Jacobs 即將從時尚歷史中再掀篇章。

從高級沙龍到街頭潮流，將紐約的都會風格刻鑿進 Fendi 品牌 DNA 之中，這是 Marc Jacobs 獨有的設計語彙，對 Jacobs 而言，此次 Fendi by Marc Jacobs 系列不僅僅是合作，更可以說是一場與 Fendi 的精彩對話。就如同 Fendi 女裝藝術總監 Kim Jones 所說：「Marc 可以自由自在快樂地進行各種設計，只要他想，我們都放手讓他去做。」在這個系列中既反映出兩人之間的深厚友誼，也體現出 Marc Jacobs 對 Fendi 這個品牌的重視與尊重。

紐約，這座城市的歷史、人文與流行文化一直不斷影響著時尚圈的最新趨勢，Marc Jacobs 將紐約上城和下城的風格精準融入當代主題，呈現出現代版的 Y2K 風情。Fendi by Marc Jacobs 系列中大量使用到閃閃發光的銀色、灰色、白色、螢光黃和黑色的配色，營造出誇張的視覺衝擊。並運用了多種特殊設計效果，像是透過酸洗和酵素洗等加工方式，在牛仔褲上創造出貓鬚效果，呈現率性不羈，或是浮誇的再生皮草披肩和帽子、沙沙作響的玻璃紙歌劇斗篷等。在剪裁與廓形方面則是著重線條的流暢，將婀娜多姿的身型展露無遺。

Fendi by Marc Jacobs 系列也深深受到了 Baguette 包款的啟發，融合了無數個它在時尚這個歷史長流中的重要時刻，此次同樣呼應時裝單品採用了相同色系搭配，而為了更加感受到紐約市的街頭日常，Marc Jacobs 運用到牛仔布及帆布等材質，以及在包款的外側，大剌剌地寫上「THE BAGUETTE」字樣，展現充滿酷勁又同時休閒的氛圍感。也有著在 Baguette 包身上點綴著多個迷你尺寸的 Baguette 小包，前衛的氣息油然而生。

Marc Jacobs 也將重新詮釋的 Fendi Roma logo 圖案大量運用在此系列中，從時裝到包款配飾等，都可以見到這項設計元素，無論是放大、縮小亦或是翻轉，皆彷彿大聲訴說 Marc Jacobs 無邊際的創意與大氣又簡約的紐約時尚。這些日常結合正式的設計，反映出一個流光溢彩又堅定且真實的百變景色。而這就是 Marc Jacobs 心目中 Fendi 的模樣。