Go wild！冬日派對

歲末年終加上冬日的佳節氛圍，派對、聚會等邀約絡繹不絕，但要如何成為各大場合的潮流指標亦或是派對主角呢？抓住冬季的尾巴，PRESTIGE整理出三大全新的流行元素，讓你重新認識最新的時尚寵兒，更輕鬆讓你成為眾所矚目的亮眼焦點。

金色炫風

金色元素的服飾與配件絕對是今年聖誕節各大品牌首推單品的必備元素，金色可以是搶眼、浮誇或是充滿歡愉與溫馨，主要著重在金色的點綴之處，小地方加入金色，展現細緻奢華、大範圍的金屬光澤則可以凸顯氣勢、奪人眼球，今年就用閃亮的金屬光澤點亮冬日氛圍吧！

潮流新寵

近年來有一項單品逐漸侵入時尚圈，在各大時尚場合都可以看到它的身影，那就是「Balaclava頭套」，帶有種神秘、未知與反叛的意味，這個源起自戰爭時期為了自我保護及防寒的單品，現已成為許多街頭、前衛的各大設計師喜愛搭配整體造型的配飾。Balaclava頭套也有分為多種材質，更有許多在原本版型下的創新發想，究竟這陣頭套巨浪還能掀起多大的熱潮呢？讓我們拭目以待。

飄逸浮誇

特殊毛與亮片都是透過特殊材質的妝點，使整題造型提升至大膽並且富有舞台效果的視覺展現，隨風飄逸的動物毛或特殊毛單一點綴，可以流露出復古韻味，而大面積覆蓋則是擁有截然不同的浮誇氣場；亮片的元素也漸漸被日常所接受，從連身洋裝、外套到包款與鞋子都可以看見細緻的亮片飾於布料或皮質之上，抓緊這兩大元素，可以為整題造型增添亮眼效果。