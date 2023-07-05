GOT A NEW ONE｜化繁為簡的全新設計

有著鮮明特徵的 Fendi C’mon 包款，首度現身於 Fendi 2023 秋冬女裝秀場上，前衛俐落的線條搭配實用的設計，完美融入此次系列的成熟韻味。其中固定肩帶的金屬環，也在暗示著這 個系列所散發出的龐克態度。一起走進 C’mon 包的嶄新世界，一探究竟。

以最純粹的設計呼應符合 Fendi 專屬時尚的格調，此次 Silvia Venturini Fendi 在 Fendi 2023 秋冬女裝系列秀場上，首度公開了全新的 Fendi C’mon 包款，整體設計以無可挑剔的完美比例展現極致簡約的態度。包身柔美曲線與微妙稜角更是相得益彰，另外磁扣翻蓋上的復古金色金屬 FF 標誌，加上圓潤、柔和的外觀，剛柔並濟的二元性概念，也是 Fendi 想傳達的核心價值。

Fendi C’mon 包款運用 20 個零件加上專業皮革工匠們運用慧心巧手打造出的精湛皮件工藝傑作。擁有三種尺寸，各有不同細緻特點，中型 Fendi C’mon 包以翻蓋的亮面皮革與包身兩側的粒面皮革，堆疊出拼接的層次。精緻嬌小的小型 C’mon 包同樣使用亮面小牛皮製成，與中型 C’mon 包款一樣有著壓花皮革細節及一個多功能的後袋。最後的 Nano 尺寸特意在包款背面設計一個環，能當成掛在腰間的實用腰包，多用途的背法，讓人愛不釋手。

從低調經典的米色、白色和黑色到張揚、亮眼的仙克來紫紅色及招牌 FF 緹花款式等，Fendi C’mon 包款一次包辦你從日常到派對的所有造型，另外還有奢華感十足的鱷魚皮翻蓋，高級的光澤完美展現出 Fendi 在選料方面的精湛技藝。這款全新的 Fendi C’mon 包款究竟會不會再掀起時尚圈的熱門話題，成為新一季的 IT Bag 呢?讓我們一起期待。