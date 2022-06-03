GRAND OPENING｜繁盛亮相

全新的亮眼門面加上令人驚嘆的 Fendace 系列隆重上市，雙重驚喜也於台中新光三越期間限定店盛大展開，跟上PRESTIGE 的腳步一起來看看這場星光熠熠的開幕盛會。

為了歡慶 Fendace 系列繁盛上市，FENDI 將原本位於台中新光三越百貨二樓的限時店以 FENDACE 系列主題重新包裝，除裝飾有搶眼吸睛的 FENDACE 圖騰外，店內亦展示並販售有齊全的 VERSACE BY FENDI 系列時裝、包款、鞋款與配件。FENDI 在開幕活動中特別邀請多位品牌好友如侯佩岑、艾怡良、王柏傑與時尚名人吳速玲、夏黃廉盈、UTA 搶先穿搭系列新裝、共襄盛會，現場星光閃耀，也再次開創時尚熱門話題。

一進到台中新光三越期間限定店，映入眼簾的即是外牆吸睛的雙品牌標誌性象徵圖騰，此裝飾是在 Fendi 經典的 FF Monogram 上交織著 Versace 象徵圖騰，雙品牌以換位思考的方式攜手創造時尚圈絕無僅有、打破框架的合作。再深入店面細細品味後，可以看到在鑑賞區的部分將原有的座椅發揮巧思替換為 Fendace 圖騰沙發椅，此亮眼吸睛的設計，可以讓顧客在挑選 Fendace 系列商品時，更加融入整體設計氛圍，沈浸在 Fendi 打造的專屬時尚風格之中。

於 Fendace 系列的開幕盛會中，眾多品牌好友紛紛親臨現場，其中侯佩岑一席 Fendace 系列印花半露肩洋裝同時展現性感與氣質，再搭配經典的 Peekaboo Min 包款與透視網眼 Colibri 高跟鞋，華麗且優雅的風格一出場即奪走眾人目光；演員王柏傑則是以 Fendace 系列的印花夾克搭配印花襯衫及印花五分褲，大膽的造型不僅不會過於花俏，反而展現出大氣高貴的男子氣概。此次在台中新光三越期間限定店販售的 VERSACE BY FENDI 系列以 FENDI 品牌在九十年代中後期的設計風格為靈感，探索二元性概念，將 FENDI Monogram 圖案與 Versace Greek Key 圖案兩相融合，並完美呈現 FENDI 工坊的精湛工藝與非凡美學。