Gucci 虎虎生風迎新春｜粉嫩繽紛結合變幻多端的老虎圖樣，展現玩味與獨創的全新風格！

引頸期盼 Gucci 在今年虎年又會碰撞出什麼令人意想不到的火花呢？果然不負眾望，為歡慶 2022 虎年到臨 Gucci 推出的新年限定系列商品，不論是男女的服裝配件甚至到童裝，創意總監 Alessandro Michele 皆以幻變無窮的設計演繹自身鍾愛的老虎圖騰，並將開創品牌經典 Flora 圖案的藝術家兼插畫家 Vittorio Accornero 發表於 1960 年代末的典藏設計當中一款全新印花，革新再創，以生機勃勃的嬌花嫩草映襯老虎圖案。

虎年新春主題系列將於 1 月 4 日正式推出，於全球 Gucci 專門店的主題櫥窗及期間限定店登場。虎年系列限定店的室內佈置靈感向系列其中一款印花取材，入口豎起閃亮「 Gucci Tiger 」燈牌，引領訪客走進儼如森林的空間。以 LED 燈勾勒的大塊樹葉構成綠意盎然的樹蔭，與店內的黑白格紋地板形成優雅對比。整體特色裝置呈現生動活潑、花團錦簇的氛圍感，彷彿令人置身於叢林之中，也體現到 Gucci 源源不絕、永不枯竭的靈感泉源。

Gucci 典藏中的印花圖案賦予 2022 虎年新春主題系列獨特風格，或以印花圖案成為外套、牛仔創作、襯衫及洋裝的風格背景，或成為風衣內裡的精巧點綴。典藏中的老虎形象與 GUCCI TIGER 印花字樣也以不同醒目色彩成為夾克外套、牛仔服飾以及針織衫的印花，與醒目的互扣式 GG 圖樣或源於馬術靈感的綠紅綠織帶印花相互融合；T恤及運動衫更提供著色彩豐富的時尚摯選。系列中的某些款式更採用手工鉤編和刺繡貼飾的方式呈現手繪風格印花，突顯獨具一格的設計感。

Gucci 2022 虎年新春主題系列也將源於品牌典藏的老虎圖樣以印花、貼飾與刺繡元素形式將新年主題與具有品牌標識的 GG Logo 延續在多款鞋履、包款、眼鏡、絲製品以及帽飾等配飾。而此系列中的腕錶則成為一大亮點，首次實現全方位環保材料製造。從錶殼由可回收精鋼鑄造、錶盤與錶帶採用無動物成分原材料的 Gucci 環保材料 DEMETRA™ 製成，其材料主要來自可持續、可再生的生物基原材料。

Gucci Tiger 系列廣告在創意總監 Alessandro Michele 的巧妙構思下生動呈現，並由身兼攝影師及導演的 Angelo Pennetta 掌鏡拍攝。系列的「主角」老虎在廣告中現身，與一群好友徜徉於華麗復古的酒店，在不同場景中享用下午茶。除此之外，還有神秘嘉賓也將加入這場新年聚會，一同慶賀農曆新年的到來。

虎年新春主題系列的產品包裝同樣換上獨家限定的主題元素，包括風格一脈相承的禮盒、購物袋、封套、不同形狀和大小的包裝袋，以及飾有 Gucci Tiger 碎花圖案的標籤。為貫徹 Gucci 永續發展的願景，所有購物袋均採購自負責任管理森林的紙張，提繩採用 100% 循環再造聚酯纖維製造，並以打結方式繫於袋上，避免使用膠水。最後，所有緞帶皆以 100% 有機棉巧製。



Gucci虎年新春主题系列 店中店資訊：

時間：2022年1月4日（二）～2022年2月10日（四）

地點：台北101 Gucci專門店（台北市信義區市府路45號3F）