GUCCI DIY訂製服務系列演繹藝術之美 打造獨一無二的專屬服飾配件

台灣迎來由創意總監 Alessandro Michele 所推出個人化的「 GUCCI DIY 訂製服務」，提供多種材質、配色、扣飾與刺繡圖案等選擇，訂製於男女服飾、包款及鞋款上，更透過各式單品運用創意發想，彰顯與眾不同的獨特品味。

系列作品包含 MTM 系列（ Made-To-Measure 量身訂製）及 MTO 系列（ Made-To-Order 客製訂製），英文字母刺繡採用人工嵌花工法嵌入面料中，將義大利優異的手工製作品質發揮地淋漓盡致。而今年值得關注的是──極具收藏價值的限量款喜馬拉雅鱷魚包以及專屬男性的MTM量身訂製系列，為喜愛獨特風格的顧客帶來多樣的視覺饗宴。

女士服飾系列作品中，MTO 客製訂製全新推出中性休閒西裝套裝、星座開襟外套及圓領毛衣和羽絨外套，專屬女性訂製的粗花毛呢套裝及刺繡花卉字母圓領毛衣皆推出新色，而鞋履系列新作則是加入由小牛皮所製成的 MTO 客製訂製馬銜鍊皮革鞋款。此外，最受女性注目的莫過於珍稀皮革經典包款，運用各式珍稀材質製成，如鱷魚皮、蜥蜴皮、鴕鳥皮及蟒蛇皮，其中讓收藏家亦趨之若鶩的限量款喜馬拉雅鱷魚包，使用頂級鱷魚皮，歷經繁複程序展現美麗漸層色澤及高超工藝技術，將充滿美感及協調性的設計展露無疑，成為珍稀包款中最頂級非凡的藝術傑作。

在男士服飾系列作品，MTO 客製訂製男士休閒服飾系列推出嶄新作品，包括：飛行員印花外套及刺繡圓領毛衣，燈芯绒牛仔外套、運動套裝及開襟毛衣皆推出新穎色系，男士 MTM 量身訂製系列襯衫則新增三款圖騰刺繡，鞋履系列作品也加入由小羊皮所製成的 MTO 客製訂製馬銜鍊皮革鞋款。此外，專屬男性的MTM量身訂製系列，不論是西裝、晚宴套裝亦或是正式套裝，皆可以品牌現有的版型與款式按照顧客身形進行修改剪裁與細部微調，今年重點都會摩登全新版型──LONDON，為Monaco升级版，不僅強調肩部自然曲線，保有剪裁合身俐落線條感，穿着上的舒適度也更為提升。

在中性服飾方面，推出多款全新的 MTO 客製訂製作品，包括：寬版保齡球衫、印花絲質和服式罩衫、星座刺繡訂製運動長褲及衛衣與新款星座牛仔外套，為突破性別框架的設計服飾增添多樣風貌。

Gucci DIY 訂製服務系列為每位愛好 Gucci 的顧客提供別出心裁的專屬服務，引領大家進入創意的殿堂，運用最頂級的精湛工藝及最誠摯的心意，實現每一位顧客心目中獨一無二的時尚單品。