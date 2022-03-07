GUCCI VACATION VIBES 度假風情

豔陽灑落、踏入假期的歡愉氣氛拉開序幕，Gucci Pineapple 男士系列以鳳梨與玫瑰緹花圖樣翻轉全新視覺體驗，生動展現此系列玩味且雅趣的萬種情調，跟隨 Gucci 悠然的腳步，享受克羅尼酒店的復古風情，盡情領略妙趣橫生、萬眾歡騰的 Gucci Vibes。

絕對無法想像童趣的鳳梨結合優雅玫瑰能創造出意想不到的妙趣效果，Gucci 再次大膽突破推出全新 Gucci Pineapple 男士系列，為花樣繁多的男性服飾與個性配飾打造出悠閒愜意的度假風情，在 Gucci 創意總監 Alessandro Michele 的創作下， Gucci Pineapple 男士系列將學院與街頭時尚完美融合，整體以柔和色調凸顯著系列中的深藍、深綠等亮眼色彩，從而營造輕鬆風雅的愉悅氛圍。

Gucci Pineapple 男士系列以別出心裁的設計為特色，包括多款正裝、休閒服飾、鞋履配飾，並將極具風格化的黃色鳳梨與玫瑰幻化成為全新裝飾圖樣，匠心獨具的設計同樣也令人聯想起貴族家庭的盾徽。藍白格紋外套及維希縐綢格紋西裝，其金色紐扣與鳳梨玫瑰貼飾口袋為外套賦予點睛之筆。其他外套包括水洗華達呢單排扣大衣、印花卡班夾克和兩件綴有鳳梨玫瑰貼飾的對比色飛行夾克，隱喻 Gucci 音樂靈感的 22705（1921 年至今含有“GUCCI”一詞的歌曲數量總和）亦點綴背面，為豐富多姿的男士服裝與配飾系列增添玩趣與雅緻風情。

此外，Gucci Pineapple 男士系列還包括全新大型 GG Logo 丹寧外套及與之配套的丹寧服飾，兼具率性與品味。其中鳳梨玫瑰緹花圖案更以不同的組合方式貫穿所有棉毛針織衫，大膽色彩融合精巧絕倫的圖樣，呈現濃厚復古氛圍，而絢爛多彩的 Polo 衫、運動服和復古 T 恤則點綴鳳梨玫瑰貼飾或印花，將此系列無限創意發揮至頂峰。

Gucci Pineapple 男士系列形象廣告於貴族偏愛的冬季度假勝地，坐落於棕櫚灘的克羅尼酒店（Colony Hotel）取景拍攝，沈浸在優雅又充滿活力的氛圍中，形形色色的人物盡情釋放自己，與歡快絢爛的背景和諧相融。各色視覺洋溢復古韻緻，愉悅的音樂與此海濱勝地大膽摩登的設計風格完美契合，並呼應了本系列趣味不停、歡樂不止的主題。