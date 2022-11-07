GUCCI VALIGERIA｜意料外的旅行世界

Gucci 重塑歷史的旅行文化，全新釋出由多重身份的雷恩·葛斯林（Ryan Goslin）主演「Gucci Valigeria 旅行世界」形象影片，他帶著滿滿一車的 Gucci Savoy 系列作品，引領觀眾體驗一場囊括品牌歷史與象徵意義的虛實之旅，一起期待接下來會發生什麼令人意想不到的故事。

旅行的起源

對於 Gucci 來說，行李箱從來不只是一個箱子。更可以說是一個傳統、一場歷程與一次次的冒險。 1921 年 Guccio Gucci 先生於佛羅倫斯創立了品牌 Gucci，但再回溯 20 多個年頭，他原來還只是個在倫敦 Savoy Hotel 外的小小門僮，當時的他年僅 17 歲，而在這場經歷中他感受到了旅行的魔力，迥異的國家旅者與各地的文化情懷不斷的交流與匯集，激盪出每個人的人生故事，而感受其中的 Guccio Gucci 先生再回到佛羅倫斯時，仍無法忘懷當時的種種回憶剪影，於是他將這些經歷內化並成為 Gucci 品牌在製作旅行收納物件時的靈感泉源。Guccio Gucci 先生在旅行中所存放的是回憶與夢想，並且將此意象重現在此次「Gucci Valigeria 旅行世界」形象影片之中。

魔幻之旅

「Gucci Valigeria 旅行世界」形象影片由演員、編劇、導演和音樂家等多重身分的雷恩・葛斯林（Ryan Gosling）飾演，創意總監 Alessandro Michele 透過攝影師 Glen Luchford 的鏡頭，以顛覆典型的敘事風格呈現出夢幻的五維空間。故事主角 Ryan Gosling 開著一輛載滿行李的卡車，上頭的 Gucci Savoy 系列作品，包含拉桿箱、硬殼及軟殼手提行李箱、旅行包、大行李箱、帽盒及化妝箱，開啟一趟魔幻之旅。而在劇情最終主角才恍然發現，自己正是活在與現實相連的夢中，一只行李箱成為了通往幻想世界的大門，如此出乎意料的開放式結局，讓你感受到想像力的真實與無限可能。而這些收納物件彷彿是一個個存放夢想所在，將新的系列與過往歷史作品並存，如同創意總監 Alessandro Michele 所說：「與 Gucci 旅行不只是純粹走過，而是陪伴好萊塢的藝術家、編劇、演員和導演一同旅行的品牌。這就是為什麼我想讓廣告敘述出情境主義的場域，主角穿越一個非現實的場域空間，進入一個精神場域，與那些過去及現在選擇 Gucci 的人一樣，因為這些人掌握了想像打造創造力的意義。正是因為這個原因，Gucci 的行李箱才被視為神奇的出現。」打破現實的疆界，將想像力化作可能，是此次「Gucci Valigeria 旅行世界」故事敘述的焦點，將每個 Gucci Savoy 系列疊加、放大並相互融合，以旅行作為契機，將品牌的起源賦予回憶的價值，最終會發現，正是因為旅行才會覺察世界的廣大，也才造就了意想不到的 Gucci 之旅。