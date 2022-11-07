HAND IN HAND｜匠心獨具的手工藝

正值 Baguette 包款推出 25 週年之際，FENDI 藉由這本限量版專書來紀念 FENDI 於西元 2020 年所展開的「hand in hand」合作案，並且在內容詳細介紹每一款結合精深手工技術與無限創意所製作出的 Baguette 包款，跟著 PRESTIGE 一起深入了解手工藝的精緻與美好。

「FENDI 提出『hand in hand』合作案，目的在於保存當地傳統、匠人作品，以及將技能傳承給下一代。最重要的是，永久保存對人的承諾、透明度與對公民的尊重。」這是 Silvia Venturini Fendi 在 FENDI「hand in hand」合作案專書中所訴說的。由此可以深刻的感受到 Silvia Venturini Fendi 對於此次企劃的重視，進而在 2022 年全新發行了限量版書籍。

在限量版書籍中匯集了來自義大利總共二十個地區的三十名匠人之作品，每一位匠人發揮了各地傳統風情、經過文化洗禮的物料與技術，將 1997 年誕生的經典 Baguette 包款變幻出萬種面貌，這些匠人們無所不用其極，運用了植鞣皮革、珊瑚、金銀花絲、金雕大理石、木材、蕾絲、鉤編、製作掃帚的植物纖維、織錦、玻璃馬賽克鑲嵌、編織，以及孔雀羽毛等刺繡，賦予 Baguette 包款最繁複且精深的手工藝技術，同時蘊藏每一位匠人掌心的溫度與對於當地土地擁有的熱情。當然每款與眾不同的 Baguette 包款仍然保有最經典的元素，其長方形包身搭配短肩帶及 FF 造型包扣，結合多種元素將手工藝之美展露無遺。

而在 FENDI「hand in hand」合作案專書中的精美形象照皆是由義大利攝影師和藝術家 Lorenzo Vitturi 操刀拍攝，透過攝影將雕塑與手工藝巧妙的關係生動展現，每一款 Baguette 包都宛若藝術品般一一呈現。在文字方面 FENDI 則是邀請三位有著不同出身背景的文字編輯，包括身為藝術評論家與策展人 的 Eugenio Viola，他從蘊含悠久歷史的時尚史中，深度研究從手工藝到工藝核心的演變與發展，另一位升級改造達人、時裝設計師和作家的 Orsola de Castro，則是強調需要保護和保存手工藝技術的原因，最後一位藝術家 Aldo Bakker 主要著重於提出何謂工藝的精深問題。豐富的圖片與富有意義的文字內容讓 FENDI「hand in hand」合作案專書留下了更為深刻的紀念意義。