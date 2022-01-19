Heart And Soles 獻上真心與靈魂的鞋教徒

80 年代，高級時裝圈對球鞋並未投以任何關注，但隨著球鞋聲勢與價格的飛漲，它們逐漸相互影響乃至開啟合作。P.PAMAKRISHNAN 專訪了幾位業界重要、指標性球鞋收藏家談論這段歷史演變的進程。

試著了解「鞋頭」本身就是一項艱難的任務，他們有自己的鏈結、社群，共享自成一格的語言、歷史、信仰與神話，建立「球鞋文化圈（kickstionary）」。例如，為了賺取差價而大量購入結果根本沒有賺頭或是獲利不如預期的「球鞋搬磚（bricks）」；至於少量生產、無預警販售的「QS（quickstrike）」鞋款透過色彩組合上玩出獨特性，藉此與常規發售的「GR (general release)」做出差異，即使是同樣的鞋型，但價值卻因此而有了雲泥之差，甚至可能臻至球鞋界最高地位——「聖杯（grail）」。

因此，坐在一群鞋頭之間聽他們聊天，將會聽到一大堆單詞，但你其實只能了解一半。這群球鞋迷不僅投入大量的積蓄，並將房間、儲存室等生活空間來安放他們的收藏品，更奉獻己身無限的精力來榮耀球鞋。透過同樣也是球鞋迷的業界人士 Leo Chow 的指點，我們邀請了 5 位在這個時尚次文化的忠誠追隨者，在這個高深莫測的領域中，為我們領航。

JEFF CHEUNG

香港潮鞋店鋪SOLEADDICT 共同創辦人



成年之後我就一直在購買、搜集鞋子，已經數不清究竟擁有多少雙了。我們（SOLEADDICT）曾在香港購物藝術館 K11 舉辦球鞋討論會，前來參與的觀眾很多，他們分享自己有很多雙完好無損、未曾落地穿出門的鞋，我完全理解這樣的癡迷心理——我們已為球鞋收藏投入太多的心力，這已不僅僅是一種愛好了。

身為資深的球鞋收藏者，我非常看好球鞋文化，多年來我看著它興起之後，持續發展、發揮影響力，從未落下。不同於手錶或其他商品受到全球與本地市場波動影響很大，即使在疫情期間，球鞋潮流文化仍持續地蓬勃發展中。有許多中國年輕人也在購買 Nikes 和 Yeezy，不僅僅是名牌鞋。但就我個人而言，我只收 Nike。

你必須了解，球鞋並非只有一種款式或是單一風格的潮流文化。不同於 Yeezy 那樣流行一兩年就走下坡的鞋款，我心中永不退流行就是 Air Jordan，即使是這麼受歡迎的火爆鞋款，也曾稍微下降一段時間。有時，人們會因為某鞋款產量太大而不那麼想要，真正的好東西也乏人問津。但，你無法把球鞋交易放入任何特定的經濟模式中，因為這是一項涉及情感的投資。每當有海外的買家想要購買我藏品中較重要、稀有的鞋款，當我意識到它們（球鞋）可能會離開香港時，我會非常謹慎，因為我總覺得，有些鞋子應該是屬於香港的，我不希望它們離開這座城市，會想將他們留下來，這就是我對它們的愛。這樣的信念或許對其他人沒有意義，但我相信鞋迷們會了解這份熱情。

這些年來，我在球鞋蒐集、購買上大概已經花費 300 萬港元了，我絲毫不後悔，甚至，我相信未來將會投入更多。對鞋子的要求已不僅是輕鬆、舒適或風格取向，更重要的是一個好故事。無論是 Nike Jordans 或 Adidas，它們都有自己的小宇宙。品牌的知名度和利潤可能會因市場波動影響，但球鞋內涵的文化只會不斷地提升。

網路、線上是球鞋交易的主要市場，尤其是日本網站，但如果不懂日文或是沒有日本地址可以收件，就需要透過仲介或第三方，例如Yahoo Japan 網站協助購買。但整體來說，不論實體店鋪或是線上網購，日本絕對是鞋頭（sneakerheads）的天堂。有很多時裝設計師、美國演員甚至來自芬蘭或馬來西亞的粉絲關注我的 Instagram 帳號（@soleaddicttunds），但老實說，我幾乎都沒有認出來，經過朋友提醒，我才知道的。從自己的IG帳號，我可以看到一個令人難以置信的現象——球鞋迷正在改變、影響產品與市場，許多鞋頭擁有發言權，進而影響時尚圈；而當球鞋迷成為時尚圈的領導者，例如 Virgil Abloh 也是一個鞋頭，現在他已成為一個品牌的創意負責人，他的品味、影響力將會真正地改變了這個圈子。

「最近，在拍賣會上有一雙球鞋以約港幣 500 萬元的天價售出——1972年的 Nike Moon Shoe，可說是目前最昂貴的球鞋。你擁有的不僅僅是一雙鞋，更是一段歷史、一件藝術品。」 – Salty Egg

SALTY EGG

MULTI-MEDIA ARTIST 多媒體藝術家



其實，我並不確切知道自己總共有多少雙鞋，幾年前開始，我就不再記數字了。我記得自己第一次買鞋時還是學生，我當時只追求看起來很酷、能在人群中脫穎而出。我穿著那雙鞋去籃球場打球，那時絲毫不在乎它們是否因此毀損、受傷，直到 2000 年，我開始認真地成為球鞋收藏家。現在，我購買球鞋不只購入一雙：一雙真的會穿、一雙備用，一雙當作投資標的，一雙用於交易。

我曾參加抽獎贏得一雙限定版 Nike What The Dunk 球鞋，它們如此特別，讓我小心翼翼地保存著，準備在人生特殊時刻穿，例如畢業典禮或婚禮。但，事實上它們至今從未真正離開過盒子！甚至連婚禮都不夠特別。1997 年時，我以 3,500 元購買了一雙 Reebok，鞋身有以中文寫的數字號碼，我當時覺得自己能擁有這樣一雙稀有的鞋款真是太酷了。高中時，所有學生在校都穿著白色帆布鞋，但打藍球時，我會換上 Jordans 鞋，所有人都會盯著我的腳看。

關於球鞋的知識與資訊，我是從日本雜誌上了解的，所有很棒且稀有的鞋款起源都可以追溯到日本。我認為日本對香港市場的影響是十分巨大的，將動畫元素以浮雕般設計於球鞋上。人們得排隊將近 3 天才能得到，但這個過程中大家都沒有推擠或打架，非常有禮貌、規矩的排隊著。我們都非常友善、友好，因為我們共享這份對球鞋的熱情。最近，在拍賣會上有一雙球鞋以約港幣 500 萬元的天價售出——1972 年的 Nike Moon Shoe，可說是目前最昂貴的球鞋。時至今日，像這樣瘋狂的價格也可能發生在 Michael Jordan 簽名鞋上。你擁有的不僅僅是一雙鞋，更是一段歷史、一件藝術品。



「我們這些鞋頭都知悉彼此存在，口耳相傳了解對方。有人為了以更高價個轉售而購買，有些人只是為了熱情之所在。」

LANCE CHIU

TALON ESPORTS創意總監



我在加州一個華裔美國家庭中長大，我們家並不富裕。小時候，我和母親去逛 Mervyn’s 百貨商店，在那兒我看上了一雙 Air Jordan 3，但我母親說「別想！我不會為 120 美元買一雙球鞋」這件事在我的潛意識中埋下了對球鞋熱愛的種子。在加州，每個人總是試圖要贏過對方的球鞋。說這件事可能會暴露自己得年紀，但我小時候都是穿一些折扣極低的商品，例如 Kangaroos，穿上 Air Jordan 一直是我的夢想。直到升 8 年級，我母親終於鬆口「好吧，也許我們可以給你買些像樣一點的東西。」我才終於得到了看起來不錯的球鞋，儘管它們仍不是貴瘋了的 Air Jordan。在我成長過程，嘻哈、運動、MTV、街頭時尚一直不是什麼特別的事。我家住在西海岸，那裡有許多球鞋文化受到嘻哈文化的影響。我升上高中時，Michael Jordan 時代正式揭開序幕，籃球也自這時起才真正開始風行。隨著 Michael Jordan 現象開始風靡，所有人都在搶購他的簽名鞋。很奇妙的，球鞋文化也成為了所有酷孩子、反叛的人在追求的事。

我一生都在進行創作，所以我很自然地會受到美學所吸引。身為一名設計師，我買了一些我永遠不會穿的鞋子，我將它們像藝術品一樣保存、收藏、欣賞。我欣賞鞋子的外型，而當真正要穿上時，我還會考慮舒適度。我的架子上確實有一套以塑料膜包裝的鞋子，這是我永遠不會穿上腳的鞋。

有些球鞋也紀錄了我生命的各種特殊時刻，例如 Nike 與 Olivia Kim（Nordstrom 創意項目副總裁）合作的 Nike Footscape，這雙鞋連結了我和我的女兒，這是一款女鞋，所以我很幸運能買到合適的尺碼和她的配成對。我也記得 Air Jordan 11，它提醒了我，1997 年我還在高中打球的時光。我生命中的各種不同時刻，都曾有一雙鞋子陪伴我，它們標誌了不同時期的我，有一些鞋款，我至今仍擁有著。幾年前曾推出 Michael J Fox Foundation 特殊限定款，電影《回到未來》（Back To The Future）中主角 Marty McFly 穿的同款 Nike Air Mags 鞋，售價 25 萬，這是我看過最瘋狂的價格。

基本上，那些 OG（original generation）鞋款的愛好者已經逐漸成為當代的頂尖創意人和鞋頭，例如 Ambush 的創意總監——韓裔美籍設計師 Yoon Ahn、Fendi 與 Dior Men 藝術創意總監 Kim Jones、以及 Louis Vuitton 創意總監 Virgil Abloh，這些人都曾真正地融入街頭文化，他們將年輕時從街頭採集到的元素融入設計，而現在主導潮流的走向。 在打造一個系列作品時，你會能回想起那些更貼近內心的事物。曾經的街頭反叛者現在已是有遠見的人，他們是領導者，是引領潮流的人。

BRIAN SISWOJO

演員、HIP-HOP GROUP 24HERBS 成員和滑板店 FIVE2 的老闆

我在 80 年代後期開始接觸滑板，現在它已成為我生活的重要組成部分——音樂、時尚、文化和鞋子都與此有關。我先透過滑板雜誌、影片研究了一切，然後才真正進入了鞋子。Air Jordan 1 其實是因為滑板圈而出名的，現在說來可能令人難以置信，但它剛推出的時候並不是那麼受歡迎。滑板運動者會購買較便宜的鞋，因為滑板總是把他們的鞋弄得一團糟。每次擊打板子都會磨損它們，即使原來那書毀了，還會有備用的，所以你總是需要三到四雙。

我從 90 年代開始收集運動鞋，直到 1999 年，我成立了一家運動鞋分銷公司時，才開始瘋狂蒐購，每個月會買到 30 雙，其中最瘋狂的一次是我一次得到 3,000 多雙。但是當我存放空間耗盡時，我不得不降低數量與頻率。我將所有的球鞋都以完好無損、宛如新品的狀態存放在我的倉庫裡。我和現在很多因為噱頭而收集的運動鞋收藏家不一樣，Travis Scott Jordan 鞋、ASAP Rocky Nike 鞋……新手藏家購買只是因為它們有名人效果加乘。我喜歡球鞋，我不在乎它是否時髦，只要輪廓、線條好看，使用的材質特別，我就會買。噱頭不是一切，如果我覺得這雙鞋一點都不酷，才不在乎它是否受歡迎。

關於球鞋，人們最看重的是什麼？舒適度可能是最不重要的，如果你真的喜歡球鞋，你會看它的設計、形狀和輪廓，其他的都無所謂。幾年前，饒舌歌手 Jay-Z 推出了與 Reebok 合作的聯名款，這讓所有藏家都興奮起來，雖然……它實際上看起來像一個繫著鞋帶的馬鈴薯，噱頭總是比真實還大。高級時裝品牌和運動品牌之間有一些令人難以想像的合作，例如 Chanel x Reebok InstaPump Fury；也有許多與藝術家合作的限量款，我們可以嗅到創意的火花和搶錢的味道，它們聞起來是不一樣的……

我曾購買一雙稀有的鞋款，當時購入的經驗也非常奇特：一個開著 Mercedes-Benz 的人，他搖下車窗，我將現金遞給他，他將鞋盒交到我手上，乍看像是一樁非法交易，但其實並不是。那是一雙 OG Air Jordan，我在朋友自己辦的親友特賣會上又入手一雙，旋即以 10 倍的價格轉售了。我非常懊悔，但當時真的急著需要現金。我對球鞋的感覺就像某些人對藝術或是一頓美味的佳餚一樣，不僅僅只是一雙鞋，更是一段體驗。我們這些鞋頭都知悉彼此存在，口耳相傳了解對方，而非透過媒體報導。香港有位名叫 Horace 的人，他只專心收集籃球鞋，他擁有所有 OG Kobe Bryants，他是我所認識的人中唯一一個投注熱情、認真搜集的人。有人為了以更高價個轉售而購買，有些人只是為了熱情之所在。我花費最多金額的鞋款是從日本購入的 Vans x Junya Watanabe……我不想說價格，但其實沒有那麼貴。在球鞋收藏這條路，我們持續深入、研究、了解，這是一種永遠戒不掉的癮。

「球鞋不像手錶和珠寶那樣具有內在價值，它們的價值純粹地存在於觀賞者的眼中。」— Irene Yu

IRENE YU

高級銷售總監



毫無疑問，日本就是亞洲的球鞋之都，它在時尚和流行文化方面一直有很強的影響力。設計獨特、配色、材料以及專為日本市場打造的特別款球鞋都令人垂涎。但這並不是說美國的潮流對香港的影響力可被忽視。我最早注意到球鞋就是因為籃球明星 Michael Jordan 和Penny Hardaway。當法國時裝設計師 Isabel Marant 於 2012 年發布 Beckett wedge back 時，時尚界的球鞋大潮就此展開了。開始有許多名人、社交名流都穿著它，Celine 和 Christian Louboutin 等時裝公司和鞋子設計師開始將球鞋視為一個獨立但令人夢寐以求的類別，給予認可並將其置於高級時尚領域的版圖。很快地，藝術家和設計師品牌之間的合作也接踵而至，大量的潛在銷售可能性激發了運動品牌與主流藝術家、音樂家和體育明星的合作。

依照我的觀點，Adidas 與 Yeezy 的合作聯名款具有將球鞋世界與時尚圈聯繫起來的關鍵性獨特因素，當雙鞋款盛行時，所有音樂家、演員、社交名流都穿著 Yeezy 350 Boost，加上社群媒體熱潮的推廣，形成一種前所未有的全球性現象。就連我媽都和我說，當她提出想要一雙斑鳩配色的 Yeezy 350 Boost，我就知道它的影響力有多大。我對球鞋的關注與興趣主要是美學而不是體育狂熱份子或是名人崇拜，我的球鞋收藏以 Jordan III、 IV、XI，以及 Nike Dunk 和 Air Max 為主，與之並列的是我的量身定做服與女性化的衣櫃。我所見過最瘋狂的球鞋價格是 Dior x Als，要價 120,000 港元。當然，你也可能在網上找到更多交易價格超過一百萬的稀有球鞋。

球鞋流行趨勢將繼續發展，今日的時尚風格融入了次文化，球鞋也成為了一種身份的宣告。跨界合作聯名款至今仍受到高度追捧，我自己是 Nike 和 Sacai 的粉絲，他們的合作鞋款非常厲害，它改變了女性設計師對球鞋領域發展的貢獻，我非常期待即將推出的 Nike LD Waffle x Sacai x Undercover。從一個鞋頭的角度來看，我看到許多時尚品牌從經典球鞋鞋款尋找設計線索，同樣的，運動品牌也吸收時尚品牌的設計靈感來提升自己的設計力。我相信這個領域正在不斷發展和突破中。球鞋雖不像手錶和珠寶那樣具有內在價值，它們的價值純粹地存在於觀賞者的眼中。