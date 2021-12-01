HermèsFit超奢華健身房 期間限定華山開幕！

頂級奢華品牌愛馬仕為運動健身重新定義！超高級的 HermèsFit 繼 11 月紐約之後，將於 12 月 5 日在華山盛大開幕。一起來 HermèsFit 獨家設計出來的健身房，感受充滿時尚配件、充滿精心設計的愛馬仕經典橘色運動器材，所帶來不同以往的健身感受。

HermèsFit 別開生面的程度超乎想像！這裡是愛馬仕別出心裁、獨家打造的風格演練場，在佈滿愛馬仕為活動專門訂製的各式愛馬仕橘色運動器材裡，每一個人都可以恣意地體會運動帶來的愉悅感受，重訓、拳擊、攀岩甚至徒手健身，都能以意想不到的方式帶來絕佳的互動體驗。

此外，愛馬仕更設計一系列小班制體驗課程，結合愛馬仕時尚配件進行獨一無二的運動旅程，絲巾、手環、腰帶，都能成為運動的良伴！天馬行空甚至不足以形容HermèsFit的有趣好玩，走一趟HermèsFit，將能感受無以倫比的暢快和能量！在這裏，絲巾就是最時髦的運動夥伴，陪同你拉伸、做瑜伽；皮帶也能協助你伸展，甚至能戴著愛馬仕手套打拳，準備好與愛馬仕時尚配件一起在量身訂製的健身房中揮灑汗水？11月19日起開放線上預約您的專屬課程。

預約網址: hermesfittw.hermes.com