IN LOVE WITH MY PEEKABOO｜專屬於我的魅力

Naomi Campbell 是呈現女性身上強大能量的傳奇超模，透過此次 2023 年春夏 FENDI Peekaboo 視覺廣告， 訴說女性深不可測的強大力量與 Peekaboo 包款間蘊藏的專屬秘密。

風情萬種的 Peekaboo

FENDI 女子千姿百態，每一只她手上的 Peekaboo 包款也是如此。擁有著無限創造力的 Peekaboo 充分展現出羅馬的精湛工藝與 FENDI 女子之間密不可分的關係。還記得在 2009 年春夏女裝系列的伸展台上首次現身的 Peekaboo 包款，與當時 Karl Lagerfeld 設計的時裝系列相互輝映，使用未經處理的棉質印花布、珍稀皮革、黑色漆皮及打孔麂皮等包身設計，同時露出包款內側斑駁的水蛇皮，展現低調的時髦。隨後更是透過不同的比例大小與大膽顏色，不斷擴大 Peekaboo 家族，展現出無窮無盡的可能性卻也沒有抹去淌流在包款中的設計 DNA。

女力象徵

在 FENDI 品牌中女性的形象，多年來於每一波全球廣告中各自化身為 FENDI 的標誌。而女性中同時兼具的堅毅以及溫柔與 Peekaboo 想傳達的意涵不謀而合。如同 Silvia Venturini Fendi 所說「我認為一個人背著 Peekaboo，代表一個內心非常堅強、強大又有能力的人。」Peekaboo 外顯極具建築語彙的線條，充滿冷靜與沉著，但包身上的細節，像是獨特的鎖頭與打開包口呈現猶如「微笑」的錯視效果，流露出有趣、柔美的氣質。這些設計頌揚著 FENDI 引以為傲的獨特性，更加強女性與她的 FENDI Peekaboo 之間的親密關係。而此次是超模、演員和慈善家的 Naomi Campbell，在英國攝影師 David Sims 的鏡頭下，以極具電影感的彩色和黑白畫面視覺廣告，重新演繹 2023 年春夏系列 Peekaboo 包款的百變面貌。從 Naomi Campbel 身上可以看見 FENDI Peekaboo 為全球女性所代表的獨立、企圖心及力量。