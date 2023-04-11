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IN LOVE WITH MY PEEKABOO｜專屬於我的魅力

By Ailing Tsai
11 Apr 2023
IN LOVE WITH MY PEEKABOO｜專屬於我的魅力
Style
IN LOVE WITH MY PEEKABOO｜專屬於我的魅力

Naomi Campbell 是呈現女性身上強大能量的傳奇超模，透過此次 2023 年春夏 FENDI Peekaboo 視覺廣告， 訴說女性深不可測的強大力量與 Peekaboo 包款間蘊藏的專屬秘密。

風情萬種的 Peekaboo

FENDI 女子千姿百態，每一只她手上的 Peekaboo 包款也是如此。擁有著無限創造力的 Peekaboo 充分展現出羅馬的精湛工藝與 FENDI 女子之間密不可分的關係。還記得在 2009 年春夏女裝系列的伸展台上首次現身的 Peekaboo 包款，與當時 Karl Lagerfeld 設計的時裝系列相互輝映，使用未經處理的棉質印花布、珍稀皮革、黑色漆皮及打孔麂皮等包身設計，同時露出包款內側斑駁的水蛇皮，展現低調的時髦。隨後更是透過不同的比例大小與大膽顏色，不斷擴大 Peekaboo 家族，展現出無窮無盡的可能性卻也沒有抹去淌流在包款中的設計 DNA。

女力象徵

在 FENDI 品牌中女性的形象，多年來於每一波全球廣告中各自化身為 FENDI 的標誌。而女性中同時兼具的堅毅以及溫柔與 Peekaboo 想傳達的意涵不謀而合。如同 Silvia Venturini Fendi 所說「我認為一個人背著 Peekaboo，代表一個內心非常堅強、強大又有能力的人。」Peekaboo 外顯極具建築語彙的線條，充滿冷靜與沉著，但包身上的細節，像是獨特的鎖頭與打開包口呈現猶如「微笑」的錯視效果，流露出有趣、柔美的氣質。這些設計頌揚著 FENDI 引以為傲的獨特性，更加強女性與她的 FENDI Peekaboo 之間的親密關係。而此次是超模、演員和慈善家的 Naomi Campbell，在英國攝影師 David Sims 的鏡頭下，以極具電影感的彩色和黑白畫面視覺廣告，重新演繹 2023 年春夏系列 Peekaboo 包款的百變面貌。從 Naomi Campbel 身上可以看見 FENDI Peekaboo 為全球女性所代表的獨立、企圖心及力量。

Fendi Peekaboo Naomi Campbell 2023 年春夏 FENDI Peekaboo 視覺廣告
IN LOVE WITH MY PEEKABOO｜專屬於我的魅力

Ailing Tsai

Digital editor   Email: ailing@esm.tw

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