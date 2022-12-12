IT’S ALL BAGUETTE! ｜華麗展演

FENDI 為歡慶 Baguette 包款推出 25 週年，與日本箱包品牌 PORTER 以及美國女星 Sarah Jessica Parker 分別推出兩款別出心裁的合作系列包款，從兩大品牌 DNA 相融的簡約款式，到充滿個人魅力的華麗 Capsule 限定系列，皆精彩刻畫了 FENDI 精湛的工藝技術與創新精神。

俐落百搭

機能與時尚兼具的嶄新合作再度開啟 FENDI 與日本專門製作箱包品牌 PORTER 的創意源泉，此次合作將 FENDI Baguette 包款的面料採用 PORTER 的原創黏合尼龍布料打造，輕盈耐用的材質搭配簡約俐落的廓形，加上創新結構與品牌經典碰撞，賦予了常規款和迷你款的 Baguette 包多樣化的面貌。更可以因應多種配帶方式達到百變穿搭的目的，最基本的肩背或斜背，營造出率性風範，還可以作為手拿包或是繫於腰間為整體造型畫龍點睛，不論是休閒、運動或是正式裝扮都可以輕鬆駕馭。而此次除了尋常易搭配的黑色和土灰色外，迷你款的選擇上增加了繽紛色系，像是藍莓藍、淡粉色、芥末綠和紅色等色彩，活潑歡愉的氛圍與 FENDI 金屬 FF 包釦相映成趣，其中專屬的 PORTER 特別聯品標籤也成了此次合作別具意義的象徵。FENDI Baguette 包款擁有了煥然一新的功能性，此次合作不僅將兩大品牌追求極致實用與華美設計等面向一一展露，也奠定了 FENDI 與 PORTER 間深厚的情誼。

Sarah《 Jessica Parker X FENDI Baguette Capsule 限定系列》

歷久彌新

「It’s not a bag, it’s a Baguette.」這句經典台詞即使不是生於《慾望城市》爆紅的年代，你也一定聽過，因為此次 FENDI 為慶祝 Baguette 包款推出 25 週年，與 Sarah Jessica Parker 推出獨家 Capsule 限定系列，再度開啟 Baguette 話題熱潮。此次合作展露出 Silvia Venturini Fendi 與 Sarah Jessica Parker 兩人之間的悠久情誼以及這款 IT Bag 歷久彌新的迷人魅力。這個限量版系列是採用手工紮染特殊的亮片刺繡技術，在特定部位染上相異色彩，共有紫色、芥末綠色、嫩粉色與柔和的綠松石藍色，每款包款皆有獨一無二的漸層圖案，而在包扣上也運用了創意巧思，四款可以互換的 FF 包釦，分別於內外緣的 FF 字樣上運用了球面雕刻、鋯石鑲嵌以及石膏製作等多種風格呈現，活潑又大膽的創意不僅呼應包身顏色，同時也營造出專屬於 Sarah Jessica Parker 的個人風格。每款 FENDI Baguette Capsule 限定系列還擁有一個特殊收納盒，不只在盒身內加上了經典台詞，更賦予了 Baguette 獨一無二的限定意義。