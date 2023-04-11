IT’S THE PEEKABOO DAY｜譜寫全新定義

FENDI Peekaboo 包款可以說是經典與革新不斷交織的篇章，更是展現出羅馬極致皮革工藝與品牌獨有設計語彙的藝術之作，一起透過不斷擴大的 Peekaboo 系列家族，感受 FENDI 想傳達給我們的力量與時尚宣言。

不斷進化

自 2008 年 FENDI 推出 Peekaboo 包款以來，便藉由這款包接連推陳出新，盡情展現來自羅馬的精湛工藝技術與品牌跳躍的創意源泉。精心設計的包身結構，富有來自建築物外觀堅毅、硬挺的外型，同時又隱藏著柔軟的內在，剛柔並重的造型是由 Silvia Venturini Fendi 所設計，她希望能在這個「It-bag」潮包氾濫的年代，為時尚配飾譜寫新定義。

Silvia Venturini Fendi 在接下來的每一季中都推出全新的設計和款式，玩轉各種尺寸大小和背負方式，還有嘗試運用不同材料和工藝。透過 FENDI 工 坊的當代皮革技術，轉化為饒富幾何建築特色的傑作，不論是將 Peekaboo 加上了肩帶、換上透明合成樹脂手柄或是縫上了 Selleria 粗大車縫線，都體現出 Peekaboo 包款持續不斷蛻變的無窮潛力。

玩味精神

今天在 Kim Jones 設計的 FENDI 女裝時裝系列及 Silvia Venturini Fendi 設計的 FENDI 男裝系列伸展台上，都能看見到 Peekaboo 包款的身影， FENDI 發揮各種創新想法及詮釋手法，誕生出數不清的 Peekaboo，在 2020 年秋冬秀場中首次亮相的 Peekaboo ISeeU，硬挺的手風琴包身和鋒利斜線側邊，展現出俐落都會氛圍；而於 2023 年春夏系列推出的最新款 Peekaboo Cut 包款，則是融入了鮮明的 1990 年代風格，同時將 Peekaboo 各種顯著的設計特徵大膽發揮，除了將獨特的梯形包身形狀刻畫得更加清晰，並以水平切割方式放大與凸顯出標誌性的金屬飾條和牛角鎖外，再首度加上時髦感滿分的 O’Lock 鏈條，打造出極致的大女主風格。

FENDI 在選材與選色上也是投入許多心力，明亮的綠色和粉紅色搭配中性色彩，展現無比活力，另有使用蟒蛇和鱷魚皮等珍稀皮革，搭配漆面五金配件，呈現出妙趣橫生的對比效果。在 Peekaboo Cut 包款上可以見到 FENDI 充滿玩心的二元性，以及對高級材料的熟稔程度，運用極致工藝重新演繹了品牌代表性的設計密碼與形狀，賦予永不退流行的繽紛色彩。

在男士 Peekaboo 包款上，也迎來了最新成員 Peekaboo ISeeU XCross， 其採用運動風剪裁的設計，以現代摩登手法巧妙呈現出 FENDI 重要的設計密碼，雖然體積小巧且外型修長，但卻完整具備了滿足男士們日常出門實用的隔層和卡夾，其搭配的可調節拆卸且飾有 FENDI 字樣的斜背布質肩帶，更加完美展現出這款包的絕佳機能性。Peekaboo ISeeU XCross 包款使用了招牌的 Cuoio Romano 皮革，並且略加襯墊，以突顯出包身，還可以看見充滿童趣的配色，呼應陸海空三元素，瀝青灰、黑色等經典顏色，搭配 2023 春夏男裝系列裡鮮豔的綠色、強烈的藍色和耀眼的橙色等明亮花俏的色彩，表現出 FENDI 男士活潑幽默的面貌。 FENDI Peekaboo 包款不斷的在原先的設計初衷中注入強烈宣言，彷彿巨星登場般每一次的創新都令人眼睛為之一亮。