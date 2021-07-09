Kim Jones眼中的古羅馬美學：一探FENDI 2021秋冬高級訂製服大秀

於日前登場的 FENDI 2021 秋冬高級訂製服大秀在新任藝術總監 Kim Jones 的帶領下完美落幕。這場高訂大秀是 Kim Jones 繼上任後的第二個高訂作品，上一次我們從大秀中可以看到他一路從英國遷徙到羅馬的痕跡，這次的高訂系列落腳於 Kim Jones 的情迷之地-羅馬。他以古羅馬建築上的精緻細節為靈感，例如大理石雕像上的光滑線條，抑或隨處可見的華美浮雕，皆以十分驚喜的方式詮釋了他眼中獨特的古羅馬美學。

Kim Jones 說：「當時羅馬是世界的中心。我想把當時及現在居住在羅馬的人，都納入這場秀中。」，只因這句話成就了 FENDI 2021 秋冬高級訂製服大秀。

Kim Jones入主 FENDI 的第二個高訂系列結合羅馬電影導演 Pier Paolo Pasolini 鏡頭下的視角，以及羅馬令人驕傲的悠久歷史，透過絲綢、薄紗甚至是珍珠母貝等服裝細節與羅馬建築上的細節相呼應。

呈現在一襲又一襲的華服上，透過服裝內的細節與古羅馬相融合。像是將皮草和織物重新製成有著朦朧美感的絲綢緹花，仿佛盛開在衣著上，又嵌入了刺繡和水晶珠子穿梭於古典之間；絲綢裙裝更以不規則的抓皺方式呈現，加上紋理遊走其中，創造出仿佛大理石雕像的褶皺。

▼ 以錯視圖案的絲綢表現出大理石雕像上的褶皺。



▼ 珍珠母所鑲嵌出的馬賽克圖案層層堆疊在薄紗洋裝、包款及鞋履上。



▼ 精緻的刺繡手法還原建築物上的華美浮雕。



▼ 義大利自傲的石材運用手法也呈現於服裝上：硬石鑲嵌變成了柔軟的皮革嵌花；壓制的皮革褶皺捕捉了貝尼尼雕塑作品中的虛幻精神。



▼ 建築物上的拱門也驚喜出現在高跟鞋鞋跟上。

