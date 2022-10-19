LIMITED EMOTIONAL BONDING｜限定的情感羈絆

在拍攝現場 Vivi 和 Ryan 隨著這只 Louis Vuitton 硬箱變換動作，時而歡聲笑語時而專業擺拍，彷彿打破了硬箱只能裝載的桎梏，而是將硬箱完整地融入兩人間的默契與肢體中，路易威登的硬箱宛若裝置藝術般以童趣圖案融合 Louis Vuitton 經典老花，這只 Zoooom with friends 硬箱和諧地展示出 藏家與藏品深刻的情感連結。

TEXT AILING TSAI PHOTOGRAPHY PAUL CHEN

初識的美好

這是在 2020 年 Louis Vuitton 硬箱展的一場巧妙機遇，Vivi 和 Ryan 表示其實一開始想入手的硬箱是最經典的滿版 Monogram 樣式，直到看見了這只 Zoooom with friends 硬箱，不羈的塗鴉筆刷、繽紛絢爛的色彩以及大膽的設計概念，都衝擊著 Vivi 和 Ryan 的視覺震撼，加上是被世代稱作時尚圈最有影響力的設計師 Virgil 擔任路易威登創意總監時的設計之作，他將街頭藝術與多元文化完美融合，也正打中了 Vivi 和 Ryan 對收藏的愛好。而最後令他們最為著迷的地方是「限量」這兩個字，Ryan 和我們說「當我知道這個 Zoooom with friends 硬箱全世界只有 30 個，台灣只有分配到兩個時，瞬間我就決定是它了！」於是他們豪不猶豫的收入了「人生中第一個路易威登硬箱」，可想而知 Vivi 和 Ryan 對獨一無二的美好是抱持著無限的期待與想像。除了對限量的喜愛，Ryan 更看著老婆 Vivi 小小聲地說道「其實還有一個選擇這只硬箱的原因，是因為 Louis Vuitton 的吉祥物 Vivienne 很可愛，又剛好跟老婆 Vivi 同名，算是有某種程度上的連結，所以這個路易威登的硬箱，也當作我和 Vivi 結婚 13 年的紀念禮物。」這個深刻的浪漫將路易威登的硬箱染上了甜蜜又溫暖的情感羈絆，也將收藏品融入在兩人的人生故事之中。

令人著迷的藝術收藏

Vivi 和 Ryan 對自己的收藏保有著獨到的見解，他們從來不在乎收藏的數量而是於藏品的品牌、保值性、背後的故事、要有歲月的溫度，除此之外，最重要的當然還是自己一定要喜歡。Ryan 和我們聊到自己其實非常喜歡聯名的藏品，「因為這是潮流的趨勢，像是勞力士和 Comex 的潛水錶、PP 和 Tiffany 擦出絢爛火花，這些聯名都有著更高的收藏價值，也能一直讓後人追捧。」我們便再追問那接下來還有沒有想入手的硬箱呢？ Ryan 表示自己一直有在關注 Louis Vuitton 與 Supreme 的聯名硬箱，因為這是當代潮流與百年經典工藝的代表作；Vivi 則是說她想在女兒 18 歲時再入手一個 Louis Vuitton 的 Monogram 硬箱，上面希望可以做塗鴉，放上每個心中的夢想與回憶。「生命就應該浪費在美好的事物上」這是 Vivi 和 Ryan 想和我們訴說的對藝術藏品的著迷之處，這次的 Zoooom with friends 硬箱對他們而言，是一個全新的嘗試、從未觸碰的領域，所以更加地感受到驚喜與樂趣。這樣的珍藏不但體現了兩人的品味以及高雅格調更彰顯出路易威登對硬箱工藝的百年技術與輝煌傳奇。