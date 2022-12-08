MAGICAL JOURNEY｜奇幻佳節

佳節帶來的喜悅與美好總是無法言喻，此次 Gucci 假日禮讚系列形象廣告透過魔幻的火車之旅，引領觀眾踏上一趟超越想像的歡愉旅程，跟著 PRESTIGE 一起感受 Gucci 帶給我們的冬日節慶氛圍。

冬日星空下，一場奇幻的火車之旅即將啟程，各個同行的旅人皆迎來意想不到的假期驚喜。此次 Gucci 假日禮讚系列形象廣告從旅行世界中汲取靈感，連結品牌的雋永歷史與傳統，將世上的美好匯聚一堂，透過創意總監 Alessandro Michele 發想， 再加上 Carlijn Jacobs 捕捉的畫面和由 Jordan Hemingway 拍攝的影片，完美呈現出佳節的歡快、雀躍與節慶當下獨有的溫馨氛圍。

一幕幕豐富精彩的場景，可以看見奔跑趕著上火車的乘客們，手上提著 Gucci 行李箱、旅行袋和不同形狀及大小的箱子，裡頭承載的不外乎日常用品還有滿溢的興奮之情，同時也描述了品牌對旅行源源不絕的想像力。鏡頭轉向火車內部的熱鬧景象，服裝上古典的蕾絲和飄逸的荷葉邊，凸顯出浪漫典雅，而色彩濃烈的天鵝絨和亮片則是為節日增添了夢幻魔力與舞台效果。在用餐時的畫面，絕對無法忽視品牌標誌性的包款，彷彿為場景量身打造一般，同色系的 Gucci Horsebit 1955、微型比例的 Gucci GG Matelassé 系列迷你手提包，還有以珍貴皮革與幾何圖案的經典包款都能於形象廣告中發現。其中整個火車包廂內也充斥著 Gucci 家居系列，展示精心挑選的高級珠寶和手錶，在梳妝台上陳列著典雅且獨具意義的 Gucci 美妝設計，另外還包括家居服和休閒服在內的日常生活用品系列，最後你會發現有幾隻俏皮吸睛的小模特兒，演繹了 Gucci 寵物系列產品，牠們在旅途中也擔任了乘客們的趣味玩伴。窗外白雪紛飛，眾人一同下車狂歡，空氣中瀰漫了節慶的歡愉與激昂， Gucci 假日禮讚系列形象廣告也在這個特別時刻伴隨著彼此的喜悅完美落幕。

