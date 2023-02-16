Michael Kors 2023秋冬系列時裝秀，解放波希米亞風情，盡顯都會女性魅力！

於 2023 年 2 月 15 日紐約，Michael Kors 迎來了 2023 年秋冬系列時裝大秀，以都會波西米亞風情為主題，將熱情奔放與高調優雅相互結合，展現女性的婀娜身形與果敢精神，同時也讚頌每一位啟發並且深刻影響 Michael Kors 思想與創作的女性。

此次 Michael Kors 2023 年秋冬系列時裝秀舉辦於紐約西村，致敬格林威治村數十年來顛覆世俗的大膽精神。Michael Kors 說到：「構思本季設計時，我回想起在 70 年代長大時，對我影響深遠的人事物，包含我景仰的女性、過去的居住環境，以及當時兼具都會光鮮亮麗、同時以波西米亞精神著稱的格林威治村。」



2023 秋冬時裝系列著重比例的展現，運用長版大衣與高調的披風，搭配襯托腿部修長的裙裝與短褲等單品，加重女性的優美廓形。 Michael Kors 以窄身針織搭配開衩與挖洞設計強調身體曲線，又透過低垂於臀部之皮帶聚焦視線。簡潔而充滿魅力的連身褲裝則帶來令人耳目一新的晚宴裝扮。本季色調方面，不論是石墨色、炭灰色，暖調的巧克力色到板栗色、以及單一色系的梅洛紅酒色與森林綠，皆為豐富而內斂的色系，盡顯低調中的奢華。而配件、包款則以柔軟輪廓呈現，從流蘇手拿包與休閒風郵差包、到流線造型的水桶包，俐落的設計突顯都會女性的獨立與堅毅，此次大秀的各式造型大多搭配靴款展現大氣時髦。

當然秀場整體氛圍也是一大看點，音樂以現場管弦樂隊伴奏預先錄製的歌曲，包括 Jefferson Airplane 《Somebody to Love》和 Fleetwood Mac 《Go Your Own Way》等。在混搭曲風的音樂下，名模 Vittoria Ceretti、Irina Shayk、Amber Valletta、Liya Kebede、與 Adut Akech 在鑲有鏡面的樺木地板伸展台上展現本季充滿波希米亞風情的摩登設計。

現場與會的名人也是冠蓋雲集，前排嘉賓包含 Dahyun Kim（金多賢）、Feifei Wang（王霏霏）、Gloria Steinem（葛洛莉亞．史坦能）、Kate Hudson （凱特．哈德森）、Katie Holmes（凱蒂．荷姆斯）和 Mindy Kaling（敏迪．卡靈）等眾多名人皆到場欣賞。