MILLENNIAL BEAUTY｜千禧之美

傳統與現代，沉穩卻又搶眼， FENDI於2023春夏女裝細膩詮釋千禧世代之美，亮眼的色彩與內斂的大地色系交相呼應，在迷人的剪裁服裝與別緻的包款點綴下，展現出當代女性千種姿態。

Words：William Chen Image：Fendi

FENDI品牌女裝在創意總監Kim Jones帶領下，早已成為最懂女性魅力的品牌，2023春夏女裝，不僅成功地探索服裝的功能實用性，更同時保有女性婀娜柔美的身段，剛柔並濟，讓FENDI女裝散發出獨有的女性魅力。

這季服裝，除了保有一貫的女性魅力，同時更深究探索品牌歷史，Kim Jones借鑒 FENDI悠久的品牌歷史，像是在本季女裝中搶眼的印花設計便從FENDI典藏檔案中的花卉印花圖案，重新解構再造，不僅回溯傳統更放眼於未來，將傳統融合於現代，創造出煥發當代風格之系列作品。

FENDI 2023春夏女裝成功地帶領我們領略千禧世代之美。層層疊疊的高科技烏干紗，與飾有漆面刺繡的尼龍針織布料，巧妙地在運動與優雅風格間取得平衡，FENDI也展現精湛異材質服裝工藝， 讓羊絨、皮草、翻羊毛和皮革等源自大自然的布料更顯輕盈。同時， 慵懶寬鬆的剪裁和拉長的工字背心式的廓形，展現出怡然自得的姿態。在服裝之中也延續FENDI高級訂製服工藝精神，將 2022年秋冬高定系列的腰帶點綴其中盡顯女性的曼妙身姿。

千禧世代的活力，也體現在服裝色系以及形象廣告中，飽和度十足的普普風色彩，如：粉紅色、矢車菊藍及鮮豔的綠色與內斂低調中性色調達到巧妙的平衡。迷人的服裝剪裁，與別緻的FENDI First Sight包款點綴下，完美地展現出當代女性浪漫姿態，可謂風 情十足，令人一眼難忘。