NEW FACE｜演繹嶄新風格

Kim Jones 與 Marc Jacobs 連袂合作，打造全新 FENDI Roma logo，將羅馬與紐約風格巧妙融合，街頭又摩登的城市交融，營造出前所未見的大膽視覺衝擊，俐落的粗體 Logo 設計將兩大品牌的核心 DNA 細膩呈現。

殊異的靈感來源正是能碰撞出強烈火花的至要關鍵， FENDI 為歡慶經典包款 Baguette 誕生 25 周年，高級訂製服與女裝藝術總監 Kim Jones 特地邀請知名設計師 Marc Jacobs 共同創作，將嶄新的 FENDI Roma logo 躍於台前。而在 Marc Jacobs 的重新詮釋下，FENDI Roma logo 展現紐約市中心獨有的簡約美學，放大、醒目的字型保留其寬體圓滑的廓形，無不使人感受到現代、街頭的時尚風格。此外，FENDI Roma logo 也綴飾於各式 FENDI 經典包款和主打單品上，無論是放大置中、或遍布整體，都能體現出吸睛搶眼的設計及 FENDI 獨有的品牌精神。

FENDI 品牌形象大使許光漢也特別搶先演繹最新的 FENDI Roma 限定系列，率性俐落的整體穿搭相映其稜角分明的下顎線條，更加體現出專屬於許光漢的酷帥氣質與大男孩般的玩味個性。

為歡慶兔年到來，FENDI 也全新推出了新春 Capsule 限定系列，將 FENDI Roma logo 圖案加以變化，換上了白色和紅色的喜慶新裝，象徵著帶給人們一整年的好運與喜悅。醒目滿版紅色 FENDI Roma logo 圖案是女性時裝上的最大亮點，包括 FENDI 代表性包款 Peekaboo ISeeU Petite、Baguette、Phone Baguette 及 Mini Sunshine Shoppe 皆以全新面貌示人。在男裝款式上，則是在本為白色、黑色和灰色牛仔布的單品上增添一抹豔紅，深灰色牛仔褲和夾克套裝飾皆飾有紅色縫線。由 Marc Jacobs 重新詮釋的 FENDI Roma logo 圖案加上了新春限定紅色的點綴，注入了滿溢活力與亮眼效果。