NO BONDAGE｜自由奔放的靈魂

來回穿梭、層層加疊，是此次 FENDI 春夏 2023 男裝系列形象大片最吸睛的展演方式，以模特們的各種角度配合自由不拘的姿態，體現出 FENDI 最新服裝、包款與配飾的精巧之處。

在毫無章法的世界中，無限玩轉，因為沒有框架和束縛，所以才能打造出一切超乎想像的視覺效果， FENDI 此次春夏 2023 男裝系列形象大片以不同姿態演繹品牌最新裝束，時而以人物剪影營造出神秘氛圍，又可以看見以大小錯位的手法將最新單品的細節工藝展露無遺，多樣的呈現方式結合休閒、摩登又優雅的全新男裝，打造出專屬自我的個性風格。

FENDI 男裝創意總監 Silvia Venturini Fendi 的設計語彙中即是追求「在裝飾與簡約之間得到平衡。當我們重新發現手上多出來空閒時間，是一件無比奢侈的樂事，便能無止境地不受拘束，自由玩轉。」這種發自內心的好奇心，也正是 FENDI 男裝系列的核心價值，希望在不斷玩轉對比和並列的基礎之上，塑造奔放的心靈世界。正猶如 FENDI 的全新標誌，上下顛倒、左右相反，在這充滿二元元素的社會中找不著方向，也才能造就在懷舊與創新之間的支點上，無限探索著各種風格。而我們在此次可以看見許多象徵自由、旅行、大自然等元素出現在各式單品，童趣的串珠和刺繡設計或是熱成象圖、雲層、乳牛花紋等圖樣充斥著整個系列中，整體風格洋溢著波希米亞的流浪風情。

如此的度假情懷也大量出現在 FENDI 春夏 2023 男裝系列形象廣告與影片中，每位模特自由不羈的神情搭配上慵懶自信的態度，穿梭在亞麻布、同色系棉質針織物與牛仔布料之中，盡顯此次全新系列的多種姿態與細節巧思，一起感受 FENDI 以別出心裁的質料打造出人意表的嶄新設計，並且藉由創新和工藝的提升，體現 FENDI 匠心獨具的品牌精神。