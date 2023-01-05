NOTHING BUT SILVER ｜純銀態度

FENDI 藉由「hand in hand」合作案，攜手高級珠寶品牌 Tiffany & Co. 共創純銀 Baguette 包款，其完整體現了銀色流露出的高雅與孤傲，包身上飾滿的花卉與細緻的工藝技法，讓人想更加深入探索其中蘊藏的魅力與背後故事。

FENDI Baguette 包款誕生 25 週年仍持續發酵，不難發覺其中的藝術價值與時尚影響力早已成為了一種典型風格，而不再僅此於曇花一現的熱門話題。在如此意義非凡的一年，FENDI 協同高級珠寶品牌 Tiffany & Co.，向 Silvia Venturini Fendi 在 1997 年所創造出的這個代表性包款致敬。關於 Baguette 包款的名稱可能許多人還不知其命名原因，是源自於人們將長棍麵包挾在腋下的率性態度，因而設計出同樣將 Baguette 包款挾在腋下的配戴方式，現今更成為了現象級的時尚 Icon。

此次 FENDI 藉由旗下 Baguette「hand in hand」合作案，與 Tiffany & Co.位於美國羅德島的鏤空器皿工坊「Makers」共同合作，打造出一個絕無僅有的純銀材質 Tiffany Baguette 包款。經由 Tiffany 鏤空器皿工坊 Makers 的工匠們，耗時四個月製作而成，精湛、縝密的工藝，對於雙方品牌的傳統與文化獻上了崇高敬意，這也是 FENDI「hand in hand」合作案中首款來自義大利以外的作品。這顆精湛的藝術之作，是由 Tiffany & Co.的銀匠們在 Baguette 包身上以手工鏨刻出義大利的國花百合花與紐約州的州花玫瑰花圖案，此一手法是一種用於雕刻銀器的古老銀飾工藝。原應該先製作出銀器本身的形狀，再加上圖案或細節，但這款純銀材質的 Tiffany Baguette 包款卻是圍繞著花卉圖案本身來製作，總重約 5.2 磅，共耗費了 250 個工時，可謂是耗時費工的頂級工藝品。

而 Baguette「hand in hand」專案是從義大利各地區遴選一名工匠建立草根合作關係。藉此除了展現出義大利各地工匠代代相傳的悠久技藝外，更體現了他們在應用藝術方面的專長，而這項史無前例的項目從這款純銀材質的 Tiffany Baguette 包款開始，續寫了 FENDI 一路以來不斷推陳出新 Baguette 包款代表性外形的歷史長流，同時展現 Tiffany & Co.的高超工藝。