SUMMER GLOW｜盛夏光彩

打破黑暗的沈寂，歷經春意大地的舒展，即將迎來的是驕陽似火的炎炎夏日，在這個散發金黃光芒的時節，該怎麼穿搭也成了一大學問，在保有清涼消暑的同時還能時髦地稱霸各大場合。2022 最新夏日穿搭趨勢，PRESTIGE 整理出三大關鍵讓你在炙熱盛夏展現星火燎原之勢。

印花誘惑

夏日不容錯過的印花美學，運用大小圖紋與印花碰撞出大膽與活力的個人風格，大片的印花可以給人自由不羈的度假風情，而小範圍的圖騰則可以勾勒出細緻優雅的異國格調，RALPH LAUREN 也於 Collection 系列中使用醒目的絣織（Ikat）風印花，展現藝術性十足的夏日風情，Hermes 則是在帽子上添加幾何圖騰的拼接效果，讓原本簡單的設計更加飽滿有創意。今夏不妨試試印花樣式為單調的穿搭中，增添一絲爛漫與絢麗多彩。

藤編織夢

編織效果有分為寬布帶的交互層疊像是 BOTTEGA VENETA 品牌標誌性的 Cassette 系列包款，以皮革編織呈現，亦或是細緻的藤編穿梭其中，更甚是常見於服裝中的針織手法，今年夏天各大品牌將大量的編織效果躍上台面，在原始大方樸實的藤編基礎上，加入精緻的設計搭配像是皮革、金屬、異材質拼接、鏈帶等等的效果，將整體視覺呈現不再侷限於度假搭配，而是更加融入日常的時尚風格，此次 LOEWE 推出年度 Paula’s Ibiza 系列的編織提籃包透過漸層色，映現出日落的迷人色彩，更展現出無拘無束、遠離現實的浪漫情懷。

五彩斑斕

對於繽紛夏日而言，放肆地玩色是必不可少的關鍵，在穿搭中透過高飽和的色塊聚焦視覺重點，或是大範圍的多色搭配都可以呈現出前衛、狂放的個人風格，顏色是非常有趣的穿搭元素之一，不管是品牌識別色或當季流行色都是運用顏色引領出一套自我的時尚態度，也可以透過撞色、跳色的手法展現不同顏色同時釋放出的視覺衝擊，此次 Louis Vuitton 的 Bubblegram 手袋系列中，提供了多種繽紛色系可供選擇，像是布魯冰川藍、火龍果粉紅色、香蕉鮮黃色等，將絢麗的色系融入包款，在炎炎夏日中激發出毫無規範的時髦精神。