The Greatest Show｜滂礡盛典

9 月於時尚之都紐約舉辦了一場橫跨歷史經典與當代創新的 Fendi Baguette 大秀，Fendi 為慶祝 Baguette 包款誕生 25 週年，在這個如此特別的時刻，Kim Jones 與 Silvia Venturini Fendi 攜手設計師 Marc Jacobs、珠寶品牌 Tiffany & Co.、美國女星 Sarah Jessica Parker 及日本箱包品牌 Porter，重新翻轉再造，詮釋出各具特色與標誌性的 Baguette 包款。

Baguette 包款在此次 25 週年盛典中展現萬種風情，系列中以各種不同的方式呈現，不論是宛如照到縮小燈般成為了小型墜飾，或是在派克大衣和長筒靴上幻化為迷你口袋造型，無所不在的 Baguette 包款，在手套、帽子、裙裝、毛衣上皆可看見，細緻又大膽的巧思中不難發現 Fendi 想帶給大家無所畏懼、前衛創新的品牌精神。除了將 Baguette 包款用於不同設計之中，在材質上也增添了許多跨越傳統的風格，像是充斥著奢華光澤的金屬感外觀、以貂皮或亮面皮革製成的派克大衣 亦或是層疊的亮片以斜裁絲綢打造的舞台感效果，皆彷彿藝術品一般一一呈現於秀場。

與設計師 Marc Jacobs 的合作，可以說是將 Fendi Baguette 包開啟嶄新視野，抹去了以往服裝的概念，沙沙作響的玻璃紙膜歌劇斗篷，還有螢光色回收皮草材質披肩和帽子，這些誇張的、巨型的深刻廓形展現屬於 Marc Jacobs 對紐約城市的致敬。此次大秀也促成「Fendi at Tiffany’s」兩大品牌的合作，經典 Tiffany Blue 由亮面鱷魚皮呈現，搭配上白 K 金製成的鑲鑽 T 及 F 字樣扣件，使整個 Baguette 包閃閃發亮，同時也將 Tiffany & Co. 的卓越工藝與 Fendi 的無限創意完美融合、相得益彰。除此之外，美國女星 Sarah Jessica Parker 與 Silvia Venturini Fendi 也攜手設計出一款絕美包款，以漸層色亮片繡出紫色、芥末綠色、淡粉色或柔和藍色打造而成，讓人不禁回想到 Sarah Jessica Parker 在《欲望都市》中所說的:「它不是一款包，它可是 Baguette。」這句話也同時奠定了 Baguette 包款在時尚圈的神聖地位。相比於前者，與日本箱包品牌 Porter 共同設計的 Baguette 包款則是多了份陽剛氣質，著重於實用性，將輕盈感與機能性凸顯出來，日本專精的工藝技術與 Porter 品牌擅長的耐磨黏合尼龍布料相襯著 Baguette 包款的經典樣式，感受到不同以往的優雅魅力。這場大秀如同萬花筒般將 Baguette 包無限變幻，享受趣味的同時也不忘 Fendi 在每個時代留下的歷史與悠久象徵。

