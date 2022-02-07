THE IRRESISTIBLE CHARM 魅力無法擋

一張照片、一部短片的背後訴說著品牌的 DNA 與精神，每年各大精品品牌紛紛推出形象廣告，希望藉由一系列的影像，傳遞出品牌最新發表的流行概念，而 FENDI 2022 年春夏系列形象廣告，傳達本季蘊含之愉悅、不受拘束又強大的女性氣質。

優雅魅力

時光匆匆，轉眼間我們告別 2021 迎來了全新的 2022 年， FENDI 在春夏女裝形象廣告以明亮色彩與快樂氛圍注入在其中，由 Ronnie Cooke Newhouse 及 Karl Bolander 擔任創意指導、Craig McDean 掌鏡拍攝出的照片及影片，反映出與 FENDI 高級訂製服與女裝藝術總監 Kim Jones、配飾與男裝藝術總監 Silvia Venturini Fendi，以及珠寶藝術總監 Delfina Delettrez Fendi 所設計的本季系列一貫的美學特徵。

本季系列的設計靈感來自於眼光卓越的時尚插畫家鼻祖 Antonio Lopez 手繪品牌 logo 圖案，能看到藝術家不受拘束的感性及 FENDI 典藏檔案中的 54 俱樂部環境，運用現代視角描繪迪斯可時代的迷人魅力，聚焦於強調 FENDI 品牌名稱的多元變化及強大的女性特質上，顛覆傳統的「輕柔之力」的概念。

FENDI 與 The Estate and Archive of Antonio Lopez and Juan Ramos 合作，打造形象廣告裡的經典造型：Lopez 的繪畫筆觸及其充滿喻意的畫作，以抽象圖案的方式出現在襯衫和皮革嵌花上，散發出典雅氣息；同樣的手寫 FENDI logo 圖案則是出現在色彩繽紛的斜條紋上。FENDI 運用品牌工作室高超工藝所製作出的招牌包款上繪有他的畫作，將皮包變成生動的藝術作品。

自信魅力

近來越來越多女性都會入手腋下包，腋下包小巧輕便，能為造型增添成熟的女人味，而 FENDI 全新一季對經典 Hobo 流浪包的輪廓重新加以詮釋，創造出在 2022 年春夏女裝時裝秀上亮相的全新 Fendigraphy 包款－散發出強大自信風采的 FENDI 女性絕不可錯過它。

FENDI 創作出以月牙形包身外型為特徵，包身內部置物空間極為寬敞的 Fendigraphy 包款：一背上身，大大的金色 FENDI 金屬字體會意外挪動包身，展現出 FENDI 最負盛名的 logo 圖案。特別的是，能將可調式手柄取下，搭配 Strap You 肩帶，也能將 Fendigraphy 包款變成一款實用柔軟的斜背包。

讓人難以抗拒的 Nano 超迷你款式，就像是以時尚前衛的手法，將這個新包款縮小了一樣。包身上的 FENDI 字樣，完美體現出 Fendigraphy 包款的風格，多種佩戴方式傳達出年輕俏皮的態度：像手鍊一樣戴在手腕上、用手拿著、作為吊飾掛在包上，或者加上肩帶當成一個小巧的包包，能讓整體造型充滿個性與活力。

全新 Fendigraphy 包款完美契合各種風格和美學，各種讓人眼睛為之一亮的款式，也展現出它的多變性，像是素色及使用光面皮革、麂皮，還有鱷魚皮和蟒蛇皮等珍稀皮革。黑色、白色、米色、棕色，以及嬰兒藍和粉紅色，與閃耀著金色或銀色裂紋金屬光澤的皮革和彩色複合材料鑲嵌款式形成鮮明對比，條紋圖形 讓人想起時尚插畫家 Antonio Lopez 筆下的圖案，賦予 Fendigraphy 包款 2022 年春夏女裝秀充滿無比魅力和奢華感的精神，同時展現出 FENDI 的高超工藝。