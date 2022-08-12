THE MODEL FATHER｜潮爸模範生

從正成集團副總經理丘紘豪 Jeffrey 身上我看見了負責、開明、盡心也不忘幽默的一位爸爸，從自身、家庭甚至到事業，都秉持著獨到又創新的一套自我守則，談及面對孩子時而嚴厲時而豁達的開放式教育，再到從父輩延伸到現今教育理念的傳承與改變，回歸自身的保養之道也同樣令人感到佩服，Jeffrey 可謂是擔任潮爸的典範，但即便如此，他在生活中仍然保持謙遜與努力不懈。

TEXT AILING TSAI PHOTOGRAPHY LEON HUNG

「今天我挑了三個與孩子有特殊意義的物件，一個是 GoPro ，還有曲棍球頭盔跟樂高，GoPro 除了我自己本身代理這個產品外，我兒子現在開始會錄影，拍爸爸、媽媽，當起小小 Vlogger，用小孩子的視角記錄生活我覺得這是無價的，也是我跟他連結性很強的東西……」還沒開始專訪前，就看到 Jeffrey 邊走進攝影棚邊跟我們介紹他今天帶來拍攝的專屬於孩子與他之間連結的小物件，從說話的表情中可以看見 Jeffrey 對孩子的自豪與疼愛，更在接下來的對話中感受到這位時尚潮爸保持彈性又有準則的教育方針以及對於家庭與孩子的用心經營。

在談及有沒有不同於一般人的教育理念時，Jeffrey 很大方地與我們分享自己從來不侷限孩子能接觸新事物的機會，「我讓他嘗試各式各樣的設備、科技產品、到時下流行的事物、像抖音等，有一些父母可能不希望孩子從小接觸到太多 3C 產品，但我與太太是盡量讓他嘗試，並且從中告訴他其中的運作理念。」這 樣高度自由的學習環境，也讓兒子 Harvey 五歲半就已經會常常拿起 GoPro 當小小主持人，採訪家人、記錄生活。除了多方的嘗試與親身經歷，Jeffrey 更自嘲地說：「比較瘋狂的是，我一直在生活中把商業的觀念帶給他。」因為 Jeffrey 希望能從小教導孩子價值觀跟理財觀，這是他想送給孩子們的禮物，「建立他對數字的觀念，告訴他成本、銷售、利潤，該怎麼投資，這些金錢理財的觀念，不要等到他進入職場再開始學，我會把它融入他喜愛的事物，像是賽車或是做甜甜圈，他就不會有壓力。」

聽到這裡真的感覺 Jeffrey 是一個非常不一樣的爸爸，他在孩子的日常生活中一點一滴透過引導式對話、說故事的方式，無形中加入他想教育兒子的觀念，而不是直接告訴孩子該怎麼做，這也是 Jeffrey 一直以來給孩子的 Unconditional love，「我會盡可能努力的給他們資源，希望他不要做一個 Quitter，跟他說失敗是正常的，但是你要反覆的努力爬起來，再嘗試，訓練他們的耐挫力，因為我不想當所謂的 Helicopter Parent（直昇機父母），在他未來人生中一定會遇到挫折，但我要告訴他的是，錯了沒關係，最重要的價值是努力。」這些來自爸爸的人生金句，我想會是哥哥 Harvey 和妹妹 Ava 一輩子受用的。

「我對我小孩，我像是一個推手，我父親對我，他像是一個教官。以企業來講，一個是強人領導，我現在則是整合性領導。」

暢聊了這麼多獨特的教育理念，你以為 Jeffrey 是一位嚴肅老爸嗎？絕對不是。從平日他和孩子們相處的方式就可以發現，他該玩的時候也是會放肆大玩的。「我跟我兒子會在家放音樂、狂跳舞然後瘋狂大笑，假裝我們在 Party，還會自己發明舞步，這些 moment 真的很有趣。」光想像畫面就感受到滿溢的歡樂 氣氛，我們在聊到這個話題時，Jeffrey 自己也興奮起來，與我分享自己和兒子與眾不同、最親近的時光，「我跟他有一個專屬於我們兩人的父子時間，每天晚上他一定要我講賽車故事，閃電霹靂車、迪士尼、忍者樂高各種卡通，就有點類似 Marvel，我都會把他加入這個賽車宇宙，這就開啟他的想像力，我也會加入時事、最新的科技、網路連線、衛星這些我都把他帶進去，整合在一起，他每天都聽得津津有味，最近也加入了恐龍宇宙。」這故事是 Jeffrey 自己發明的，有時候甚至是現場些天馬行空的發揮，（我開玩笑說你應該開個兒童睡前故事的 Podcast，一定會火。）Jeffrey 告訴我們他與自己的父親選擇不一樣的陪伴方式，因受到早期教育的影響，Jeffrey 的父親思維較傳統也比較嚴肅，即使到現在也是如此，在對於公司績效的要求和自我的管理上仍然必須達到父親的要求。「與父親的教育理念不同的點在於，父親是個工作狂，較少陪伴我們，但我會希望認真的時候認真，大玩的時候可以大玩，即使如此，父親仍然是我的 Role model。」

訪談的尾聲，我們拉回到時尚潮爸的話題，我玩味的問他，自己算是一個時尚潮爸嗎？ Jeffrey 稍微猶豫了一下，靦腆地回答：「我還在努力，這是我的一個目標。」但對我而言，其實已經是了，因為 Jeffrey 對於衣著品味、生活格調等都是非常講究的，從他平日喜愛穿著的 Smart casual 風格，到每日堅持的健身習慣，還有對於肌膚的重視，身體的保養，無一沒有自己的一套準則。「我很相信積少成多、積沙成塔，不管財富還是健康、保養都是一點一滴累積起來的，像長期投資股票，全部東西都快不得。」這是 Jeffrey 一直秉持的理念，我也從中發現，也許就是這樣的自律以及不斷地吸取時尚新知的習慣，懂得嘗試與品味生活，才成為了現在我們眼中令人稱羨、維持在最好的狀態的潮爸模範生吧！