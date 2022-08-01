The Secrets Of Haute Couture｜解密高級訂製服

高級訂製服（Haute couture）可以說是時尚界的最高殿堂，並且全世界僅有極少量的客群，大約 4000 多人，除此之外，想要拿到加入高訂世界的門票，更是難上加難，這一切皆掌握在巴黎高級時裝和時尚聯合會 Fédération de la Haute Couture et de la Mode（ FHCM ）手上，FHCM 完整地保留了法國時尚文化的標準，設計師們須展現非凡的工匠技術，並且符合官方的高級訂製服水準，才有機會透過邀請申請加入。高級訂製服就像是創作者取材靈感的寶庫，更是設計師能自由發揮、展現技藝的夢工廠，現在就跟著 PRESTIGE 一起揭秘 2022 秋冬高級訂製服的精湛工藝與突破創新的設計理念。

Dior

Dior 於巴黎羅丹美術發表的 2022 秋冬高級訂製服系列，空間佈景是由烏克蘭藝術家 Olesia Trofymenko 與印度孟買的 Chanakya 工坊聯手打造：生命之樹「THE FLOW」，藉由繪畫與刺繡，使生命之樹和鮮花彼此呢喃低語，象徵女性、生命的延續。此系列作品，選擇以需要投注大量心力的刺繡為主軸，尤其是迪奧的玫瑰，被加工成蕾絲拼接，並深深地鑲嵌在 3D 珠繡上。在棉織物、羊毛縐綢、絲綢、以及喀什米爾羊絨上也可見刺繡細緻地來回穿梭。這一季的白色和淡米色的調色板有一種溫柔和矜持的感覺，連身裙以古銅色和黑色花邊蕾絲織製而成的拼布妝點，飄逸的絲綢雪紡結合刺繡手法，將身體線條展露無遺，Dior 創意總監 Maria Grazia Chiuri 透過不同材質拼接的精湛工法，將布料與意識串連，注入文化及傳統民族的故事與情感。

Schiaparelli

本季 Schiaparelli 再度令人大感震驚！由藝術總監 Daniel Roseberry 打造的超現實世界，將 80 年代的懷舊情緒轉化為現實，透過天馬行空的創意發想，把布料、金屬佩飾、各種無法想像的元素，戲劇性的展演於每套高級訂製服之中。一對滴著金葡萄的耳環，隨著身體線條蔓延，立體的鬱金香、向日葵等，從近處看，皆是用手繪和亮片絲綢精細製成，以及華麗的寬邊帽上長滿了像麥穗的流蘇，仔細一看，原來是用甘油化的鴕鳥羽毛模擬出來的。Roseberry 本季回歸時尚初心，一心只想將自己認為美麗的物件一一呈現，並且如他所說的「在令人難以置信的現代感和瘋狂的浪漫之間混搭」，完美演繹了本季充滿藝術性的視覺震撼。

Fendi

本季 Fendi 跳脫單一羅馬這個主題，以全球的視角出發，設定京都、巴黎和羅馬為主題，研究不同城市的碎片，將每一時期回憶的剪影拼接而成，Kim Jones 與 FENDI 工坊的工匠們，將這一季的高訂系列當成一張不斷刮乾淨重寫的羊皮紙，使過去、現在及未來巧妙地融合一起。本季系列運用京友禪和服中數百年來未曾動搖的手工印刷和繪畫模版染色（kata-yuzen）技術，將在京都製作的傳統絲綢和服布片切成片狀，重新縫製成不對稱剪裁及地長裙。於設計中也可見，來自歐陸婀娜多姿的閃亮水晶籠，其製作的工藝完美展現巴黎的建築精神。Fendi 此次將高級訂製服變得更平易近人，散發著女性獨有的柔和魅力。

Valentino

本系列詮釋了 Valentino 創意總監 Pierpaolo Piccioli 對美的解釋，他認為美無固定規則，而是一種態度的展現。此次也特別呼應系列主題「The Beginning」，將秀場拉回到品牌起源地——羅馬，找回創作初心。系列作品中可見，許多設計靈感擷取自 Valentino 先生經典元素，像是 Valentino 紅、黑白色系對比以及大量的玫瑰，這些是專屬於他兩人的對話，再藉由工匠巧手呈現於伸展台上。除此之外，Pierpaolo Piccioli 也延續他獨有的設計風格，將大膽色系：芭比粉、螢光綠、深紫和亮橘色等，結合華麗浮誇的羽毛、亮片、水晶元素，搭配斗篷、頭飾、飄逸長紗一系列的戲劇性裝束，不管是柔美線條或是俐落廓形都能從中找尋獨特魅力，拓寬美的邊界，以更多元的形式帶給眾人不設限的美學世界。

Balenciaga

Balenciaga 呈現第 51 季高級訂製系列，同時也是創意總監 Demna Gvasalia 為時裝屋執掌的第二個高級訂製系列。本季在傳統的工藝基礎中，大膽加入了前衛科技，將日本石灰石為基礎的潛水質料引入高級訂製服中，一系列橡膠材質的緊身衣、洋裝甚至是西裝外套，再搭配由 Mercedes-AMG F1 Applied Science 所打造的聚氨酯塗層面罩，整體營造出詭譎神秘的氛圍。之後相繼登場的是，閃光串珠和亮片點綴的漁網連衣裙、羽毛結合歐根紗製成的裝束，以及硬挺的上衣經過特殊處理展現宛若紙張抓皺的效果，寬大的廓形結合休閒的牛仔，以大立領設計，整體氣勢無法擋。最後不僅邀請到時尚界經典的熟面孔 BFRND、Kim Kardashian、Bella Hadid 等人出席，還可看見 Dua Lipa、Nicole Kidman、Naomi Campbell 等大人物一同登上伸展台，為整場大秀拉下完美的帷幕。