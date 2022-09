UNSTOPPABLE TRENDS｜銳不可擋

小包當道的這波風潮仍然持續蔓延,雖然迷你包款裝不了太多東西,但卻可以「裝可愛」! FENDI 當然也跟上了最新流行趨勢,推出 Mini By The Way 系列將波士頓包如同照到縮小燈般以等比例縮小,創造出小巧卻不失時髦感的經典包款。

迷你趣味

迷你小包的時尚熱度簡直銳不可擋,因為小包不僅可以在穿搭中創造出畫龍點睛的效果,更可以顯示出品牌精深的工藝技術。而 FENDI 也在此次再度推出了迷你包款 Mini By The Way,此系列保有原本經典的波士頓包型,並且同時加入了 FENDI 豐富的設計靈感,其有機玻璃手柄以玳瑁效果呈現復古韻味,在細節中點綴 FF logo 圖案的金屬樣式,更添高貴、典雅的氣質,最後在包身正面還可見以熱壓或刺繡工藝製作出同色系的 FENDI Roma logo 圖案,凸顯 FENDI 品牌獨有的美學精神。Mini By The Way 包款還附有可拆式迷你背帶,不論是斜背還是手提,都能因應各種場合打造出最時尚的個人風格。

萬種風情

FENDI Mini By The Way 包款除了擁有各種背法外,全新的色彩與使用的面料也都大有講究,跟隨 FENDI 2022 秋冬女裝的主題趨勢,在小牛皮款式中以罌粟紅、薄荷綠和胭脂粉等俏皮的顏色,打造亮眼的視覺效果,當然也少不了成熟、百搭的黑色以及鴿子灰色。而在另外一款使用了翻羊毛材質製作的柔軟面料中,則是以低調的海軍藍、暖棕色和淺灰色等,營造出高質感品味。其中更使用到了珍貴的 FF 圖案織錦編織布料,天鵝絨般的觸感加上同色系的質感搭配,更顯 FF logo 圖案的精緻、細膩。擁有萬種風情的 Mini By The Way 包款,不僅可以展現出女性柔美的一面,同時也以經典廓形與 FENDI 設計密碼體現出自信、摩登的女性意識。