UNWRAP THE GIFT｜華麗獻禮

JIMMY CHOO 透過豐富精彩的設計，將拆開禮物時的喜悅化為時尚單品，浮誇、華麗的蝴蝶結貫穿全系列的設計之中，盡顯佳節禮讚的迷人之處，跟隨 PRESTIGE 一同揭開這份醉人的精美禮品。

在揭開禮物前的緊張之情總是令人興奮難耐，這樣的澎湃與悸動是 JIMMY CHOO 在佳節時分想帶給我們的美好驚喜。整個系列中以蝴蝶結貫徹主題，就如同創意總監 Sandra Choi 所說:「我認為我們創造的一切就是一份禮物，送給 JIMMY CHOO 的愛好者。這一季，我們決定探索送禮的概念，並用一個蝴蝶結把我們的新系列連結起來。」透過豐富的材質、閃亮的水晶和大膽的輪廓，放大凸顯出冬季系列的派對時尚和歡快氣氛。全系列的靈感源自於滿足、慾望以及慷慨的抽象概念，無論是鞋款或是手拿包都像禮物一樣用蝴蝶結裝飾，同時滿足了人們高調展現奢華的慾望。

JIMMY CHOO 此系列有著眾多令人夢寐以求的單品，像是 FLACA 涼鞋採用豐富的紅色、亮眼粉色和紫紅等搭配，除了像糖果一般繽紛外，還使用了高雅的天鵝絨質地呈現，內斂光澤在行走間散發自信光彩。而同樣的天鵝絨設計也應用在誘人的黑色蝴蝶結上，與 FLACA 短靴的透視網布相互碰撞呼應，再者是高貴如訂製服般的紫藤花色 FLACA MULE，柔美的選色隨著頂級緞面布料隱隱透著彷彿珠寶般的細緻光芒。除了驚嘆的鞋款，在 JIMMY CHOO 的經典 BON BON 和 CLOUD 包款，也都採用了蝴蝶結作為主要裝飾。BON BON 採用了奢華天鵝絨蝴蝶結與包身作為強烈的色彩對比，搭配圓形的金屬提把，盡顯貴氣，無論是日常或派對的場合都能隨身配戴。MICRO CLOUD 則是以浮誇的巨型蝴蝶結覆蓋，其網紗的質材帶來夢幻的視覺效果，就彷彿一份犒賞自己的珍貴禮物。JIMMY CHOO 打造的華麗獻禮，在新的一年無論是作為犒賞自己或是贈與愛人皆再適合不過了。