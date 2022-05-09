WELCOME TO FENDACE! 繁華新樂園

究竟何為 Fendace ?「Fendace」即是對義大利時尚的高聲歌頌，也是徹底顛覆了既定秩序，Fendace 散發出大寫的「F」與大寫的「V」的萬丈光芒，它們共同代表著自由、歡愉與精深工藝。徹底不同的品牌風格，連結相互迥異的設計密碼，還能在形象片中看到每個超模的造型中傳達了兩個品牌對這個系列的共同願景，與 FENDI 精心設計的配飾和精湛工藝，兩相結合，相得益彰。

掀起時尚巨浪

震撼時尚圈的跨界合作，究竟是 VERSACE BY FENDI 還是 FENDI BY VERSACE，事實上兩者都是成立的，因為這不僅是兩個品牌的合作，更像是 FENDI 與 VERSACE 這兩個品牌打造的全新樂園，發揮各自獨有的靈感繆思，當然，已經成為改裝時尚屋的老手 Kim Jones，也正是此系列的指路人，與 SilviaVenturini Fendi 用專屬於他們眼中的 Versace 進行設計與融合。像是 Fendace Peekaboo 和 Baguette 等包款，結合 FENDI 的最經典的包款廓型還有融合 FENDI 的 FF logo 圖案精髓與 Versace 的品牌 DNA，完美呈現此系列帶給大眾的風格意涵，即在尊重每個時尚品牌的基礎上，又能創造出吸睛且獨樹一幟的設計。

翻轉華麗場景

一個個展現自信迷人光采，這些超模們輪番上陣，踩著婀娜多姿的步伐走進 Fendace 夜店，Adut Akech、Amar Akway、Anja Rubik、Anok Yai、Imaan Hammam 和張麗娜，身穿華美無比的 Fendace 衣裳，在今夜，他們只想肆無忌憚的放縱狂歡，但前提是能先通過門口的 Naomi Campbell 和 Kristen McMenamy，他們在劇情中便是飾演嚴厲、可怕的保鑣，一場繁華的時尚亂鬥就此展開。這支由知名攝影師 Steven Meisel 操刀拍攝的 Fendace 形象廣告，以及著名電影製作人 Alex Maxwell 特別拍攝的影片中，同樣保留了去年九月 FENDI 與 Versace 首度宣布合作，雙方自由創作的氛圍，還有那場突如其來、驚豔四座的時尚大秀，明亮醒目的印花和色彩極具感染力，鑲嵌寶石的配飾和珠寶熠熠生輝，結合了 FENDI 與 Versace 品牌設計密碼，同時也捕捉到一股放手嘗試、隨心所欲的歡愉精神。

5 月 12 日也將於全球多處推出 Fendace 系列期間限定店及上市慶祝活動，可以在當中體驗其系列所傳達的自由不羈與歡愉氛圍。當然想要欣賞完整的 Fendace 系列服飾，僅能在這些期間限定店中深刻感受，除此之外在兩個時尚品牌的官網都能欣賞到 Fendace 品牌合作款膠囊系列，盡情感受這場華麗合作的興奮與震撼。