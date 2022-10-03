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FRANCK MULLER 慶賀高登鐘錶創立50週年

By Katerina Cheng
03 Oct 2022
FRANCK MULLER 慶賀高登鐘錶創立50週年
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FRANCK MULLER 慶賀高登鐘錶創立50週年

新加坡備受尊崇的鐘錶零售經銷商高登鐘錶於今年歡慶創立 50 週年，攜手知名高級製錶品牌夥伴們推出一系列限量發行的週年紀念腕錶。而向來以大膽玩味時間創意、被譽為「複雜功能大師」的 FRANCK MULLER 也以行動為此慶賀，特別打造五款獨一無二的 Revolution 3 Skeleton 紀念腕錶，以極富創意的複雜功能錶款慶賀高登鐘錶金禧之年。

Vanguard Revolution 3 Skeleton高登鐘錶 50 週年彩色面盤白色款

絕無僅有的 Revolution 3 Skeleton 紀念腕錶由日內瓦 FRANCK MULLER Watchland 工坊製錶大師所精心打造。FRANCK MULLER 希望透過多變風格的特色腕錶謹獻雙方間的可貴情誼，同時彰顯品牌獨樹一幟的創意思維與開拓精神。

高登鐘錶執行長 Jeremy Lim 林日耀先生對於此次共同推出 50 週年紀念腕錶深感欣慰，他表示：「高登鐘錶與 FRANCK MULLER 共享著相同的理念與價值觀，我們都深信力爭上游與精益求精的重要性，並造就了雙方融洽的合作關係。我希望透過此次紀念性的合作，能為彼此開啟更多令人期待的可能性。」

FRANCK MULLER 執行長 Nicholas Rudaz 在恭喜高登鐘錶 50 週年之際則表示：「很高興能參與高登鐘錶金禧之年，50 年絕對是一個重要的里程碑，能由高登鐘錶作為 FRANCK MULLER 在此一地區的新經銷商，使我們備感欣悅。儘管雙方合作僅短短一年，我們已在這段時間實現了許多成就，對於這段剛萌芽的合作關係而言，是非常值得驕傲的。身為家族企業的高登鐘錶與 FRANCK MULLER，我們很榮幸能共同為下一代奠下良好的基石並發揚光大。」

FRANCK MULLER 於 2004 年推出 Revolution 3 三軸陀飛輪，可說是最早開發三軸陀飛輪的品牌之一，三組框架帶動擺輪全方位轉動，使腕錶無論處於各種角度，皆能抵銷地心引力的下拉力。

要研發出如此精密且複雜的腕錶，比起一般陀飛輪腕錶而言，需要花費更多功夫來確保其精準無誤，三個軸心的的陀飛輪框架必須分別以特定角度安置，任何細節皆會影響到整套系統的精準度。由於機芯游絲必須乘載三軸陀飛輪的附加重量，若稍有誤差，腕錶的動力儲存與等時性也會相對受到影響。

在 Vanguard Revolution 3 Skeleton 腕錶中，三軸陀飛輪由內而外一共三層框架，分別以 1 分鐘、8 分鐘以及 60 分鐘轉一圈的速率運行，營造出奇幻的運轉效果。陀飛輪兩側的飛返式指針，則顯示著 1 分鐘及 8 分鐘陀飛輪框架的運行過程。此款腕錶同時具備長達 10 天的動力儲存。

除了登峰造極的製錶技術之外，Vanguard Revolution 3 Skeleton 高登鐘錶 50 週年紀念腕錶完美體現品牌在外型設計上的獨特創新。結合當代及新古典藝術的風格設計，透過弧形藍寶石水晶鏡面，可細賞三軸陀飛輪與鏤空機芯運作的非凡美態。而為紀念此一盛事，FRANCK MULLER 一共推出五種不同的材質款式，每一個版本限量一只，絕無僅有。錶殼分別飾有梯形切割鑽石、紅寶石以及祖母綠寶石，並搭配鮮豔多彩或極致酷黑錶盤，展現豐富多樣的個性風貌。

高登鐘錶 50 週年 Franck Muller Revolution 3 Skeleton Vanguard Revolution 3 Skeleton

Katerina Cheng
Fashion watches beauty Jewellery ART
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