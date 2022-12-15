GARDEN OF HAPPINESS｜徜徉幸運花園

Van Cleef & Arpels 將幸運草花園搬進了台北 101，漫步在純淨美好的冬日氛圍中，近賞源於70年代精彩的 Heritage 典藏系列珠寶設計，一同分享乘載幸運超過 50 年 Alhambra 系列的美好。

Words:Ken Huang Image:Van Cleef & Arpels

靈感源於四葉幸運草的 Alhambra 系列一直是 Van Cleef & Arpels 梵克雅寶的幸運象徵，將鮮明的四葉幸運圖騰，化為小巧俐落的裝飾，並以簡約的輪廓體現了世家雋永的風格。精湛的設計，於 1968 年誕生後就成為歷久不衰的經典，目前梵克雅寶仍持續推出新作豐富此系列，可謂是歷久彌新經典之作。

近期，Van Cleef & Arpels 於台北 101 購物中心舉辦專屬展覽，將幸運草花園的迷人景緻給帶到台灣。展覽空間以四葉幸運草圖騰為核心設計概念，以多個主題空間重現美好的自然景象，分別是「蝴蝶飛舞的幸運草花園」、「夜幕低垂時天鵝流連忘返的湖畔」、「冬日小鳥嬉戲的森林」及「小狐狸追逐的雪地」，以迷人造景，讓來訪人們徜徉在純淨絕美的冬日浪漫氛圍中。

經典系列重現幸運草魅力

承襲 Van Cleef & Aprels 梵克雅寶卓越的傳統精神與工藝，Alhambra 系列彙集了諸多高級珠寶應該有的專業知識，透過珠寶匠、寶石匠、寶石鑲嵌師及拋光師等各種專業領域，五十多年來持續打造出多樣的標誌性創作。簡潔明暸的四葉草造型，通過天然材料做多樣的詮釋，體現了設計的流動性與優雅面貌。舉凡白色和灰色珍珠母貝、縞瑪瑙、紅玉髓、孔雀石、虎眼石、鑽石，甚至蛇紋木（bois d’amourette）都是可能選項。

今年則是再度回望標誌性的珠寶作品，於台北 101 的四樓都會廣場的專屬展覽上，帶來多款首度來台，於 70 年代創作的 Heritage 典藏系列珠寶作品：包含 1973 年 Alhambra 長項鍊具有 20 枚四葉幸運圖騰，鑲嵌黃 K 金及孔雀石；1976 年 Alhambra 長項鍊，具有 20 枚四葉幸運圖騰，鑲嵌黃 K 金及珊瑚等典藏項鍊，完美地向台灣藏家展現最初的標誌性珠寶設計，而此類型長項鍊造型，依然是現在 Alhambra 系列的標準風格。

當然，Aprels 家族兄弟遍歷亞洲的經驗，有助於他們將異國風情化為風格珠寶，也以豐沛的靈感與全新寶石蒐藏，為珠寶作品注入更多的可能性。比如，深受印度風格影響的兩枚胸針，也是首度來台亮相，分別是：1973 年的 Trèfle 胸針，黃 K 金材質鑲嵌綠玉髓及鑽石，濃郁的綠玉髓演繹出創作時代的獨特風格；1974 年的 Sun Pendant 胸針，黃 K金材質鑲嵌瑪瑙及鑽石，出色生動的曲線，優雅別緻，相當時髦。

為冬日添一抹暖陽

多年來 Alhambra 系列，作為「幸運」象徵，持續引領世家創作，珍稀素材因此而耀目迷人。除了展出典藏作品，Van Cleef & Aprels 梵克雅寶在今年冬季帶來了最有凜冽冬日氛圍的新作。全系列新作全以白 K 金打造，分別有一串長項鍊、一款手鍊、一枚吊墜、一枚戒指及一對耳環，為了呈現冬日暖陽的風貌，以璣鏤放射刻紋，呈現出太陽光芒，為純淨的白 K 金材質增添一抹陽光。

早在 1910 年代就開始應用的璣鏤雕花工藝，能在貴金屬上鍍上宛如太陽放射線般的璀璨流光，而 Alhambra 系列新作則是應用了這個工法，宛如和煦暖陽一般映照的光芒烙一下一道淡淡的軌跡，更富深度。圓珠勾勒的葉瓣輪廓，與中央一顆金質飾珠相互輝映，是 Alhambra 的原創風格，工藝層次豐富，襯托出珠寶的流光溢彩，更有著內斂的高雅質感。