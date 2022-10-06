GLIDING ON SNOW ｜馳騁雪地

你能想像在享受滑雪快感時也能展現時尚態度嗎？此次 FENDI 推出的滑雪服限量版 Capsule 系列，以出人意料的方式重新詮釋 FENDI 2022-23 秋冬男女裝系列在這一季所要述說的故事。將秀場伸展台上品牌標誌性的設計符碼，巧妙融入滑雪服與其配飾之中，讓你在雪地、山區中皆能以最摩登的方式展現你的時尚態度。

在滑雪時除了可以享受速度帶給你的快感，一身專業勁裝也是許多人著重的要點之一，此次 FENDI 不負眾望帶來了滑雪服限量版 Capsule 系列，在運動時的舉手投足間都可看見 FENDI 在此系列中暗藏的細節巧思。女款的滑雪服在顏色上有多種選擇，像是淺灰色、海軍藍和黑色等，其細膩的以紅色車縫線點綴，搭配低調的同色系 FF logo 圖案展現個人時尚風範。而這次在選料上也非常講究，採用義大利 Aquafil 公司的 ECONYL® 紗線製作表面布料，兼具防風防水的特性；新款合身剪裁夾克則是採用三層軟殼布料，將萊卡布料加上一層防風防水薄膜和絨毛，輕盈的軟殼布料既能維持服裝在進行激烈的滑雪活動時有著絕佳表現，又能讓衣服的整體廓形更加柔美貼身。此外，這些夾克的保暖填充材料為再生鴨毛，可雙面穿著，環保與實穿性兩大優點 FENDI 替您同時兼顧。

在男款滑雪服中可見於 2022-23 秋冬男裝秀場上出現的 Vichy 格紋圖案，其分別飾於滑雪服、羽絨服和配套褲子上，簡約富有個性的點綴與設計，將凸顯整題造型亮點。除此之外，黑白兩色的滑雪服加上 FENDI Roma logo 圖案或是在限量版 Capsule 系列中眾多的滑雪配件，其無所不在的 FF logo 圖案，同樣都能感受到 FENDI 在運動著裝方面的縝密心思與品牌精神。