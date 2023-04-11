GORGEOUS WORLD｜如萬物般絢爛

自然是卡地亞的創作核心，無論珠寶或腕錶，總向大千世界取材無數靈感。從 Beautés du Monde 頂級珠寶系列及今年新錶，我們將試著剖析 2023 年的諸多亮點。

Words:Ken Huang Image:Cartier

卡地亞 Cartier 持續精彩，延續去年的 Beautés du Monde 頂級珠寶系列帶來的感動，2023 年走出珍奇櫃，再度往世界邁進，將火山、美洲豹、鳥羽及源於異國文化、自然抽象的圖騰作為靈感，化為無數珍稀珠寶。

在 2023 年 Watches & Wonders 錶展上，腕錶則延續 2015 年開始的 Cartier Privé 系列方向，重塑經典並限量發行，如新成員 Tank Normale 系列，樣貌更加符合 1917 年誕生的原始 Tank 腕錶。 Clash de Cartier 系列標誌性的幾何元素，則化為珠寶腕錶，與貞・杜桑（Jeanne Toussaint）在 1930 年推出的簡約工業風格遙遙相望。

詠嘆異國文化與自然之美

自然萬象的奇觀，舉目皆美，卡地亞兄弟周遊列國，深深著迷於大千世界帶給他們的感動。汲取自大自然的靈感，都透過精湛的珠寶工藝，化為藝術。

異國文化帶來的美學刺激，往往都是卡地亞最直接的創作靈感，典型代表像是貞・杜桑以縞瑪瑙與鑽石的層遞創作出美洲豹斑點。Panthère Exotique 頂級珠寶系列項鍊，將 1948 年獻給溫莎公爵夫人的美洲豹立體胸針作為主創靈感，感性美麗的大貓，慵懶卻深情的擁抱璀璨的祖母綠，展現無窮生命力。



南極最高的火山之一：Erebus 也成珠寶創作的繆思。如神話故事般，是冰與火交會之處。鑽石為冰，紅寶石為火，共及 47 顆總重 21.79 克拉的橢圓形緬甸紅寶石，以其深邃的紅，呈現熔岩燃燒後的餘燼，是世上最美的紅寶石之一。蜿蜒曲折的密釘鑲嵌結構，如流冰般潮起潮落，呈現了自然冰河的律動感，同時增添了佩戴時的舒適度。



Beautés du Monde 頂級珠寶系列的嶄新創意，可從文化與自然層面分析。

比如，路易・卡地亞（Louis Cartier）著迷於伊斯蘭藝術，大量使用藍色與綠色，極強的表現張力深深吸引他，成為創作「孔雀裝飾」配色的濫觴。 Ocelle 項鍊重現了孔雀羽毛獨有的圓形「眼狀斑」造型，圍繞兩顆分別重 16.59 克拉和 6.19 克拉的蛋白石，及 21.18 克拉的尚比亞祖母綠作為主石。邊緣襯以縞瑪瑙線條，精巧細膩。項鍊整體更是活動自如，下方的蛋白石裝飾頗具巧思，能拆卸下作為胸針佩戴。

同樣源於異國文化，卡地亞這次遠渡重洋來到日本，從日式傳統織品汲取靈感，常見的朝陽圖案被擷取出來，成為 Obi 珠寶項鍊設計的一環，致敬其文化之美。八顆珍貴的凸圓形切割祖母綠，以重 12.53 克拉的尚比亞祖母綠為主石， 逐次創作出放射狀圖騰。圓形切割的祖母綠為核心，圓潤亮眼，周遭圍繞小巧紅寶石，依次是鑽石鑲嵌，像煙火般，精緻還原日本傳統服飾上深具力量的圖騰。

生命即是值得效仿的藝術家

萬事萬物皆自帶黃金比例，比如，鳥類振翅時，緩緩落下的羽毛，帶有輕盈自若的優雅；海面上魚群巡游而過，銀閃閃的光亮，來自其周身細緻輕靈的魚鱗，這些，都是卡地亞最美的繆思。

卡地亞將鳥羽的抽象圖騰取出，化為頸項最美的 Camail 項鍊。羽毛雖然輕巧，規律的圖樣卻帶有和諧美感。以一組五顆總重 42.44 克拉的尚比亞祖母綠，以梨形切割呈現優美姿態，再規律排列，一道又一道由方形鑽石勾勒出的曲線，映襯翠綠的寶石，外側勾勒縞瑪瑙，在視覺上更顯立體。首度應用了無鑲爪鑲嵌工藝，五顆祖母綠主石彷彿「飄」在鑽石羽毛之上，重新演繹了 1910 年代精彩的白色、綠色與黑色組合，摩登又優雅。

海中粼粼波光中漫遊的魚群及其鱗片，同樣是自然界最和諧的圖案。以精緻輕靈的魚鰭為靈感，Splendens 珠寶項鍊大量選用了不同尺寸，從小到大色調逐次漸變的尖晶石圓珠，每顆均勻置於隱形的底托之上，鋪陳出魚鱗被光線映照下的模樣。鑲飾九顆共重 27.79 克拉的橢圓形及梨形尖晶石，豐富視覺感受。流暢自如，又能貼合身體曲線，靈動和諧的樣貌，相當精彩。

欣賞璀璨珠寶帶來的自然之美外， 展現人類極致工藝美學的腕錶設計，同樣值得關注。每年 Cartier Privé 系列所帶來的編號並限量販售的腕錶，總是引發討論。致敬經典設計，將腕錶造型的精髓與現代美學相互結合，今年揭露的第七款作品，則是再度探討 Tank 腕錶充滿表現力的方形造型，推出了系列之一的 Tank Normale 腕錶。

時間淬煉出經典作品

Tank 腕錶最初設計於 1917 年，兩年後開始市售，簡潔造型，嚴謹的線條，鎔鑄了這份超過百年的精彩設計，可以說是經得起時間淬煉的典範作品。Tank Normale 系列腕錶新作，錶殼略顯正方形，更接近原型腕錶的比例，搭配上斜面藍寶石水晶鏡面，視覺上層次豐富，更有可看性。首次推出的黃 K 金、鉑金錶款搭配同材質錶鍊，存在感強烈，又以緞光飾面裝飾，優雅細膩，簡潔設計則呼應 1970 年代的自由精神，近似於當時發表的「法國坦克」腕錶。

如原型錶款般，兩側錶耳更厚深具份量，佩備上鏤空機芯後，提升了規格，推出 24 小時顯示的複雜功能，上半部為白晝時間，下半部顯示夜晚時間，上下部份的鏤空錶橋則採用漸變色，代表晝夜變化，設計手法相當細膩。鏤空版本無論 18K 黃金亦或是鉑金版，各限量 50 只。

錶款各自有鍊帶與皮帶款，細節處是，黃 K 金版本錶冠鑲嵌的為凸圓形藍寶石，鉑金款鑲嵌的則是凸圓形紅寶石。

幾何圖形成就完美珠寶錶

只是若要說本次新錶中最大亮點，就不能錯過這款璀璨繁華，限量發售的 Clash ［Un］limited 系列腕錶，可以說是集珠寶手鍊、腕錶工藝之大成。如彩色珠寶手環般，共五色五種搭配，精準配色，完美了珠寶錶的種種配搭。

獨特的造型，是承襲自 Clash 珠寶系列的設計細節，精巧的圓珠、飾釘、巴黎飾釘被靈活應用，諸多標誌性元素交替鋪陳，展現活潑動感。錶身及錶鍊合而為一，每個切角側面，斜角切面，與斜面錶盤呼應，充分利用幾何圖形的俐落美感。俐落分明，層次多樣體現在十六刻面的立體錶鏡之下，如城市建築般，刻劃出完美夢幻的立體結構。

串連這一切美感與舒適的穿搭性，是貞・杜桑女士在 1930 年代起，就大膽採用的滾珠軸承元素，美感與工業風格相稱，突破傳統珠寶侷限。黃 K 金款、 玫瑰金款及白 K 金鋪鑲鑽石款，色調純粹，以稜角分明的造型，演繹設計之美。鑲嵌豐富寶石的版本，則是以卡地亞經典配色，大量應用縞瑪瑙、黑色尖晶石、黑曜石、鑽石、珊瑚、綠玉髓、沙弗萊石等，交織出瑰麗璀璨的樣貌。是本次新作中，最具啟發性的作品。