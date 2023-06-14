GREAT FORTUNE｜幸運流轉

從 1968 年延續至今的幸運與祝願，Van Cleef & Arpels 梵克雅寶的 Alhambra 系列風格雋永，歷久彌新。今年新品在經典中加入前所未見的創新，更見世家源源不絕的創意能量。

Words：Offy Chang Image：Van Cleef & Arpels

在 Van Cleef & Arpels 梵克雅寶的諸多經典作品系列中，Alhambra 系列無疑是兼具歷史、內涵以及超高辨識度的長青話題系列。以四葉幸運草為靈感，首款 Alhambra 系列作品問世於 1968 年，20 枚縐紋金質四葉草以金質圓珠細意圍攏，這款長項鍊構成完美和諧的幸運象徵，更迅速打開知名度，成為 Van Cleef & Arpels 梵克雅寶的經典圖騰。

正如艾斯特爾・雅寶的侄兒雅克・雅寶所言：「心懷幸運之願，方能成為幸運之人。」Alhambra 系列內含的幸運美意，隨著一件件工藝精湛的作品流傳到佩戴者的生活中，而設計簡約耐看，易於搭配的四葉草圖騰，更不受時代洪流影響，歷久彌新。

數十年來，Alhambra 系列在忠於原有風格的前提下，藉由各種尺寸、單品設計與材質變化，延伸出諸多珠寶與腕錶作品，更捕捉並引領潮流，為造型增色。今年新作品則運用了玫瑰金與紅玉髓，更加入系列前所未見的設計，開創 Alhambra 的新紀元。

紅玉髓是世家常用的裝飾寶石之一，只有極少數臻至頂尖品質的原石呈現深邃紅色或明艷橙色的濃豔色彩，方能脫穎而出成為 Alhambra 系列的選石；再經過寶石工匠悉心配對，務求作品完美和諧的視覺效果。而世家使用的玫瑰金則以金、銅及銀合成，確保華美獨特的色澤之餘更擁有歷久不衰的光澤。

今年的 Alhambra 新作結合柔和的玫瑰金與紅玉髓的溫潤情調，打造出 Vintage Alhambra 手鍊、一條長項鍊及一只 Sweet Alhambra 腕錶。玫瑰金與紅玉髓四葉草交錯排列出優雅風格，貴金屬表面鐫刻放射飾紋，猶如陽光迤邐灑落的淡淡投影，與紅玉髓搶眼的色調相輝映各自綻放，正是品牌細膩的設計。Sweet Alhambra 腕錶更在珠寶與腕錶之間取得完美平衡，玫瑰金錶盤同樣以四葉草為造型，隱身於四葉草手鍊之間，讓腕錶也成為美麗的飾品。

而今年最亮眼的 Alhambra 新作品，則是一款全新設計：雙面圖騰戒指。戒指以單個四葉草為造型，四葉草兩面則以不同素材組成，紅玉髓圖騰佔據一面，翻轉之間，鑲鑽璣鏤雕花玫瑰金華麗登場。指圈以三行金質圓珠拼攏而成，獨特設計加強戒指的穩定性，以確保圖騰可正常翻轉。每一枚戒指的不同組件全以人手組裝及調整，全新設計更歷經多次試驗研發，以確保翻轉流暢的理想動態，是世家匠心手藝的堅持與保證。而小小巧思讓單品有了不同風貌，不但延續 Van Cleef & Arpels 梵克雅寶可轉換式作品的傳統，更能夠隨著心情與裝扮變換使用，更符合現代女性愛好變化、注重風格的自信與魅力。

每一件 Alhambra 作品都是 Van Cleef & Arpels 梵克雅寶推陳出新的創作，集結創意與極致技藝的美作。今年新作品延續著祈願的美好心意，為造型平添更時尚風格與品味。