HASHTAGS FOR FASHION｜秋冬時尚關鍵字

隨著九月的到來，也宣告秋冬流行的展開。今年最火熱的關鍵字莫過於 Y2K，帶領一眾時尚迷重溫千禧世代流行浪潮。當然不止 Y2K 的盛行，高飽和色彩，如粉色、紅色系亮眼單品成為今年流行趨勢，一改秋冬沈悶氣息。而無性別穿搭與運動風潮也持續引領秋冬時尚。掌握秋冬時尚關鍵字，立刻跟上時尚最前線。

TEXT WILLIAM CHEN IMAGE 各品牌

#色彩當道

今年秋冬各大品牌相繼推出充滿高飽和度粉色以及紅色系服裝單品，一改秋冬沈悶氣息。不讓 Bottega Veneta 帶起的「BV 綠」專美於前，承襲單一強烈色彩作為品牌識別印象，今年秋冬 Valentino 創意總監 Pierpaolo Piccioli 與 Pantone Color Institute 合作推出的 2022 秋冬系列 PP Collection 帶起了一股粉色浪潮，引領一眾女星 Zendaya、Anne Hathaway 以及王心凌都選穿該系列服飾。

#中性風潮持續

打破性別藩籬似乎成為近年時裝設計的共識。今年秋冬許多女裝便融入男裝中的設計元素，如寬肩、大廓形融入到西裝外套中，呈現瀟灑率性感；而在男裝中，設計款式也呈現多樣化，將女性元素，如：皮草、蕾絲、刺繡印花以及緊身針織單品融合在服裝之中，男生不再僅局限於褲裝，Louis Vuitton 秋冬男裝更是別開生面以棒球外套搭配白色紗裙呈現中性之美。

#Y2K 強勢回歸

今年秋冬 Y2K 絕對是社群討論度最高的關鍵字。Y2K 指的是千禧年前後的流行文化，象徵著那個年代對未來科技的嚮往與試探。因此，復古未來感成為 Y2K 風潮的一大特點，鮮豔的色彩、反光面料、PVC 材質、金屬感搭配在短版上衣、針織服裝以及迷你裙上，彰顯強烈的自我性格，引領迷幻的視覺狂潮。

#時髦皮革穿搭

承襲前面所述的中性風格，今年秋冬「機車風格」同樣盛行，帶有酷勁的機車夾克以俐落的收腰剪裁抑或是寬鬆廓形呈現，並搭配皮褲以及在今年秋冬同樣流行的小腿肚的皮革機車靴，便可展現十足酷勁。

#透視性感力量

一改過往厚重的面料，在多家秀場上可見蕾絲、刺繡搭配緊身胸衣、背心塑造女性獨有的魅惑形象。像在 Prada 秋冬秀場上，以透視的薄紗裙點綴華麗刺繡元素再搭配緊身背心，將女士經典的鉛筆裙洋裝破壞、重組，強調反差，打破了對於服飾原有的既定印象。此外，Fendi 秋冬時裝也推出一系列以雪紡荷葉邊點綴的洋裝、襯衫，盡顯 Ralph Lauren Pink Pony 計畫女性溫柔的力量。

#未來科技感

隨著元宇宙的興起，時裝品牌結合當代科技發展跨領域美學似乎早已見怪不怪。而在今年秋冬，未來科技感同樣強烈，金屬元素、不規則剪裁以及當代永續環境都成為當季時裝靈感。Dior 更是攜手 D-Air 實驗室合作，運用高科技灰色網眼材質重新詮釋原版經典單品，將新科技融入服裝設計，演化成嶄新的溝通語彙。

#運動狂熱

球鞋風潮早已持續有一段時日，但在今年秋冬 Gucci 與運動品牌 Adidas 聯名合作，可以說是將運動時尚推向最高境界。 Gucci 創意總監 Alessandro Michele 不僅打破了性別的藩籬， 更巧妙地將運動風格融合在西服、禮服中，潮流與經典拿捏的恰到好處。此外，在今年秋冬秀場上，聯名球鞋的風潮也持續發酵中，在 MM6 秀上也可看見與 Salomon 的聯名鞋款，COMME des GARÇONS HOMME PLUS 持續與 Nike 經典鞋款連乘展演跨界魅力。經典老牌也同樣玩轉球鞋熱潮，Berluti 推出全新鞋款 Playoff，致敬品牌歷史上推出的第一款運動鞋 Playtime。以經典皮鞋工藝為底蘊，通過兩款不同的 Patina 染色處理手法，呈現五種不同演繹，詮釋出與眾不同的運動設計風格。

#厚底浪潮

厚底鞋的回歸，其實也算是 Y2K 浪潮裡的一環，在千禧世代流行必備元素中，厚底鞋正是必備穿搭元素，而這股風潮也逐步影響到秋冬鞋款流行，在秀場上厚底鞋可以說是最吸睛的單品。從 Versace、Valentino、Bottega Veneta 到小眾設計師品牌 Del Care 都可以看見厚底鞋那浮誇絢爛的身影，搭配俏麗的迷你裙、丹寧褲十足的千禧辣妹風範。

#解構經典

觀察今年最新包款，有趣的是許多品牌經典包款都以全新的樣貌現身。Hermès 經典包款「Kelly」在今年推出全新設計「Kelly II Sellier en désordre 肩背包」，重新對經典凱莉包進行解構重組，雙面不規則設計，賦予全新風貌。LV 經典硬箱包，也巧妙地從長方形變成梯形，加上提把呈現更俏麗的復古樣貌。

#大包回歸

從春夏秀場開展的大包風潮，今年秋冬持續發酵。Gucci 經典 Diana 包款以超大包身亮相：Salvatore Ferragamo 則推出 Ferragamo XL Studio 包款，大容量設計搭配俐落方正外型，盡顯俐落本色，無分性別男女皆可上身搭配。 Bottega Veneta 有款包特別有趣，揉合品牌高品質皮革工藝超大枕頭包吸睛無數，除了素面皮革設計，也推出經典編織設計，可隨意拎著的柔軟包身，搭配誇張尺寸設計，碰撞出包款新火花。