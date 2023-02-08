IN THE NAME OF LOVE｜以愛之名

以愛為名，卡地亞在即將到來的西洋情人節，再度以率性自由的「LOVE」系列，以及專屬的 SET FOR YOU 訂製鑽戒服務，讓人們再度為小紅盒的希望與期盼，深深著迷。

Words:Ken Huang Image:Cartier

愛總難以言說，有時化為詩意的語言，有時又成為望向另一半最深刻的眼眸。在即將到來的西洋情人節裡，不禁讓人想表達對摯愛之人的情意，而那最純粹簡單的文字，被卡地亞化為「LOVE」系列珠寶作品。從上個世紀六零年代的紐約開始，LOVE 系列以極富象徵性的愛情見證，率性自由的個性設計成為炫風。如今在此重要時刻，就讓此雋永不衰的傳奇珠寶，成為替你傳達真摯情感的重要推手。

曾席捲紐約的定情珠寶

以兩個堅固的拱形，搭配上螺絲，旋緊才成的橢圓手環，有著非常簡約的線條。作為珠寶作品，LOVE 系列可以說相當率性自由，比起繁複的工藝，更是講究精準設計之美。在 1969 年嬉皮當道的紐約，彼 時的卡地亞設計師 Aldo Cipullo 以此手環，風靡了當時愛好時尚的名人雅仕們，必須透過專屬螺絲刀拴緊的設計，更有著繫緊兩人之愛的寓意在，如此動人又高雅，無怪乎深受喜愛。

早在 1904 年，螺絲曾是妝點經典腕錶 作品 Santos de Cartier 的要角，如今沿用至手環，特立出眾，更加迷人。後來到了七零年代末尾，LOVE 系列的精彩寓意，再度成為戒指，將情人們的心緊緊牽繫，成為最好的定情之物。

而隨時光嬗遞，LOVE 系列從最初的手環、戒指到如今的耳環，持續前衛超過五十年，始終雋永經典的系列，已是最中性化，打破男女風格侷限的珠寶作品。在情人節前夕，不妨和另一半一同挑選一款最佳搭配，為兩人的時尚度加分，好好的傳達對彼此的感謝。

見證愛的專屬設計

卡地亞對鑽石的高度掌握，從其細膩優雅的 C de Cartier 系列項鍊，以及專屬訂製鑽戒服務「SET FOR YOU」中可窺見一二。比如，始終以符合最高 4C 條件標準：克拉數（Carat）、顏色（Color）、淨度（Clarity）及切工（Cut）的頂級鑽石，來作為珠寶的主石，深明高品質的寶石，才是珠寶的核心靈魂。

以 C de Cartier 來說，鮮明的代表字母「C」成了烘托寶石的設計，圓形明亮式切割鑽石，精巧的被置於其中，俐落簡潔的樣貌，非常適合作為整體造型的點綴。而經典的 Solitaire 1895 系列，更是推出了梨形切割小克拉段數的選擇，獨特的單鑽戒指，更融入日常穿戴，可休閒可優雅，璀璨的鑽石成了輕鬆自在的搭配亮點，作為表達情意的贈禮，或是犒賞自己的獎勵，都非常適切。

愛情最美的是攜手走過日常，還有那許下永恆承諾的時刻，而即將到來的情人佳節，亦是最佳的定情時刻。卡地亞深明人們的需要，為其終生的愛情冒險留下許諾，特別以「SET FOR YOU」鑽戒訂製服務，提供戀人們挑選心儀鑽石及鑲嵌方式的機會，製作愛情專屬象徵。從鑲嵌方式、主石挑選到個人化鐫刻，為伴侶挑選最獨特的設計組合，專屬感油然而生，是最能表達真摯情意的情人節獻禮。