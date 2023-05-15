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以愛為名｜IN THE NAME OF LOVE

By William Chen
senior fashion editor
15 May 2023
以愛為名｜IN THE NAME OF LOVE
Style
以愛為名｜IN THE NAME OF LOVE

頂級珠寶世家 Van Cleef & Arpels 梵克雅寶源起自於一段美麗的愛情故事，百餘年來，通過一件件珠寶作品歌頌愛情的美好，時至今日依舊為人所津津樂道。

Words： William Chen　Image：Van Cleef & Arpels

最佳浪漫選擇

Van Cleef & Arpels 梵克雅寶的珠寶始終寓意動人，一直以來都是佳人送禮浪漫首選。為什麼這麼說？因為品牌緣起自一闋戀曲和珍貴寶石。1895 年寶石商人的女兒艾斯特爾.雅寶（Estelle Arpels） 與寶石切割師的兒子阿爾弗萊德.梵克（Alfred Van Cleef）於巴黎締結鴛盟，並將兩人各自的姓名結合,以符號「&」化作永恆的牽絆，深刻記錄下這動人的愛情故事。

Van Cleef & Arpels 梵克雅寶也成為了浪漫愛情的最佳代名詞，在世家歷史中，載有一套鑲嵌美鑽的心形珠寶，是 Van Cleef & Arpels 梵克雅寶以珠寶傳遞愛的宣言的最早憑證，從鶼鰈情深的溫莎公爵伉儷到摩納哥親王雷尼爾與王妃葛麗絲.凱莉的大婚都可看見世家動人的作品為戀曲鍍上流光溢彩。直到今年，Van Cleef & Arpels 梵克雅寶依舊秉持著對愛的初心，藉由無數高級珠寶、腕錶以至珠寶作品，記錄下戀人間真摯時刻，一切都是那麼的美好且動人。

圈住幸褔時刻

現在，當我們聯想到愛情時，猜想多數人送給愛人的禮物選擇，首選還是珠寶,因為珠寶正是最能闡述愛的故事，特別是戒指，因為具有圈住幸褔，訂定終身的美好意象。Van Cleef & Arpels 梵克雅寶正以多款獨特的單顆寶石戒指刻劃銘心刻骨的愛情牽絆，由世家的專業寶石學家精心萃選，點綴各款以黃金或鉑金鑄造的戒指，無論是 Boucle、Menuet 抑或是 Jasmin 系列，每款鑲托均懷抱一顆非凡寶石，構成獨一無二的作品，也紀念著這專屬於自己的愛情誓言。

此外，不同於單顆寶石戒指的個性，Van Cleef & Arpels 梵克雅寶的結婚戒指以內斂優雅的設計，交織璀璨的愛情光芒。準新人可以從中挑選心儀組合，戒環的寬度各有不同，材質上也可做變化，無論是以簡約的金環烘托鑽石的閃耀抑或是以黃 K 金圓珠昇華靈動的韻致，都是對另一半愛的表示。520，我愛你，美好的日子將近，以一款經典設計的戒指象徵雋永浪漫的一段愛情。

VAN CLEEF & ARPELS 梵克雅寶 bridal jewellery
以愛為名｜IN THE NAME OF LOVE

William Chen

senior fashion editor

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