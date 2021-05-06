來自海洋的永恆傳奇 The Eternal Legend From Ocean

日前，在英國親王菲利浦的喪禮上，凱特王妃以一件日本珍珠項鍊搭配黑色洋裝，展露極致優雅風範，令世人再次注意到這個來自海洋的珍貴饋贈。而綜觀珠寶史，珍珠早已橫跨東西方，擄獲眾頂級珠寶品牌的芳心。讓 PRESTIGE 帶你一同來瞧瞧，珍珠無遠弗屆的魅力。

Van Cleef & Arpels

在 Van Cleef & Arpels 梵克雅寶「Signature高級珠寶系列」中，我們可以看見運用鑽石、玫瑰金、珊瑚、紫水晶、白色養殖珍珠與白色珍珠母貝點綴而成的 Zip 項鍊。Zip 項鍊是 Van Cleef & Arpels 梵克雅寶最大膽創新的作品之一。1930 年代，世家由創辦人夫婦的愛女雲妮 ‧ 普伊索 (Renée Puissant) 出任藝術總監，並在其主導下著手研究將拉鍊融入珠寶的設計。爾後，反映高級訂製時裝對世家作品影響深遠的 Zip 項鍊，在 1950 年終於問世。獨具一格的百變造型具有兩種佩戴方式，半拉上時是項鍊；完全拉上則可幻化為手鍊。項鍊造型纖細，珠寶拉鍊無論垂於胸前或輕拂頸背同樣典雅迷人。世家也延續百變珠寶的傳統，運用不同的風格和材質推陳出新，先後將裝飾藝術和東方風格淬煉成瑰麗的圖案，這款橘、白、紫相間的 Zip 項鍊便是其中之一。

CHAUMET

CHAUMET 全新 Esquisse de Chaumet 系列選用最具 CHAUMET 代表性的藍色，精選來自錫蘭的藍寶石和藍紫色丹泉石，突破往常的設計窠臼，以單一色系為主，藉由和諧的漸層色調，描寫陸蓮花層層疊疊的線條與姿態。系列作品包括兩只戒指、一副耳環、一只腕錶和一款可轉換式項鏈，其吊墜也可作為胸針配戴。藉由寶石鋪鑲工藝、珍珠母貝及黑瑪瑙鑲邊，勾勒出花蕊和花瓣的線條，獨特的線條藝術猶如 X 光般剖析花朵樣貌，將立體畫面轉變成骨架般的線條，再加上鏤空的金工展現花瓣的輕靈細緻，層層堆疊的花瓣設計突顯花朵珠寶的份量和動態感，似乎在眼前綻放，烘托中央主石，述說著埋藏心中的愛意。

MIKIMOTO

說到珍珠就不得不提起逾百年的日本珠寶品牌 MIKIMOTO。當時，珍珠仍屬天然孕生，價格高昂珍稀；母貝甚至因為過度捕撈逐年減少，一度瀕臨滅絕危機，因此原本從事水產工作的品牌創始人御木本幸吉 (Kokichi Mikimoto) 先生，為了保護家鄉三重縣鳥羽市志摩半島的母貝與珍珠，決定投入養殖珍珠的研究事業。1890 年，御木本幸吉先生在東京的博覽會上遇見精通水產動物的專家 — 箕作佳吉博士，博士告訴他珍珠的形成原理及認同養殖的可行性，讓御木本先生大為驚喜，開始著手養殖計畫。

儘管養殖的實驗過程艱辛，甚至不知道結果，殘酷且變化多端的自然環境，也讓計畫一次次地失敗又重來，但御木本先生與他的夫人，仍充滿無比勇氣繼續嘗試。1893 年 7 月 11 日，御木本夫人將他們在真珠島所剩無幾的養殖竹籠拉上岸，最終終於發現了五枚半球形珍珠。這也是全世界第一次人工養殖而培育成功的半球形珍珠，自此寫下了珍珠培育歷史的第一筆，也是品牌踏出輝煌成就的第一步。而今年 MIKIMOTO「 My Mikimoto My Style 頂級珠寶展」帶來總值高達 3 億的頂級珠寶作品，包括多件經典設計的珍珠串鍊、多層次珍珠珠寶作品，以及多款強調編織串珠工藝的作品與Natural Pearl 系列的罕見逸品。

其中，這件珍珠鑽石立領造型墜鍊以服裝的衣領作為靈感，樣式近似過去英國皇室貴族的「伊莉莎白領」，柔軟的弧度就好比平靜的海洋與柔和的波浪，下方再以鑽石與一顆南洋珍珠作為綴飾，結合多元的意象，讓這件珠寶展現別出心裁的動人樣貌。這件珍珠鑽石領片造型項鍊透過極高的標準人工挑選出珍珠層厚度、光澤、形狀和皮光淨度等條件一致性的珍珠，再以高難度串珠工藝配組成串,呈現絲綢般的布料感大片狀珠寶。除了透過必要的「連相作業」達到整體珍珠色澤一致，珍珠的孔洞穿鑿方向也必須精準計算。此外，珍珠的大小排列、順序也會影響到整體的美感與服貼度，為能柔軟地服貼在配戴者身上，在串珠編織過程中需反覆於人檯與真人身上試戴，才能確保項鍊的服貼度，極為考驗工匠技藝與。

而這枚 Mikimoto Jeux de Rubans 頂級珠寶系列的孔克珍珠蝴蝶結造型胸針最大的看點則是點綴於中央的孔克珍珠。表面如瓷釉般晶透，又帶有粉紅火焰紋飾的孔克珍珠源自於加勒比海名為「Queen Conch」的海螺貝，其貝殼母貝中獨特的粉色光澤，便是形成孔克珍珠甜蜜色澤的主要原因。此外,孔克珍珠是目前世界上少數的天然珍珠，且無法透過養殖,每 1 萬至 1 萬 5 千個海螺貝之中,才有可能找到 1 枚孔克珍珠。更難得的是，10 枚孔克珍珠當中才可能有 1 枚具有寶石等級，稀世珍貴程度可見一斑。

CHANEL

香奈兒高級珠寶創意工作室總監 Patrice Leguéreau 以水都 (Sérénissime)、大運河 (Gran Canale)、威尼斯潟湖 (Isole della Laguna)、 威尼斯精神 (Spirito di Venezia) 四大設計主軸向香奈兒女士鍾愛的威尼斯致敬，發表全新 ESCALE À VENISE 頂級珠寶系列共 70 件作品。其中，大運河系列中的 Volute Vénitienne 套組靈感源自貢多拉小船繫纜繩時所使用的藍白相間泊船柱。藍色青金石與璀璨鑽石呼應泊船柱的藍白配色，臨摹出水都極具代表性的元素；三圈長項鍊則加上珍珠和黃金鍊節相互映襯，演繹威尼斯貫穿古今的輝煌意象，令人嚮往不已。

BVLGARI

以巴洛克珠寶藝術貫穿主題的 BVLGARI 寶格麗 BAROCKO 頂級珠寶系列除了運用無數華美彩寶點綴，珍珠也成為此次常見的珠寶元素之一。像是這件Emerald Star 鑽石、祖母綠與珍珠項鍊靈感源自巴洛克建築大師博羅米尼 (Borromini) 的巨作〈聖依華堂〉,運用了曲線的三邊型鑽石排列、珍珠、與排鑲的祖母綠，呈現聖依華堂的類星型結構，以及多重幾何圖形獨對交錯交疊形成的內部拱頂線條，並運用垂墜鑲嵌 7 顆總重達 145.75 克拉的祖母綠作結，充分體現寶格麗身為彩寶藝術大師的美名與品牌掌握珍稀彩寶的地位。

最特別的是，Treasure 珍珠與鑽石 Monete 古幣項鍊應用寶格麗著名的古幣元素，將一枚西元前 336–323 年馬其頓王國亞歷山大三世頭像的銀幣鑲嵌於正中央，鑲鑽的四邊形邊框與鑲紅寶石的菱形，呼應巴洛克融合多元幾何圖形的設計，並一改 Monete 古幣項鍊往常多搭配粗金鍊，改而搭配由圓鑽、Akoya 珍珠與密鑲寶石的尖錐狀部件製作的項鍊，連成具有韻律的動感視覺，完美詮釋巴洛克的華麗風格。