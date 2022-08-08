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傳世之作 Diamonds Are Forever

By Mick Wu
Managing Editor
08 Aug 2022
傳世之作 Diamonds Are Forever
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傳世之作 Diamonds Are Forever

Van Cleef & Arpels梵克雅寶是如何將重達910克拉、全球第五大的鑽石原石，完美切割並創作出25Legend of Diamonds系列珠寶作品？而世家獨創且引以為傲的Mystery Set隱密式鑲嵌技術也首次應用在整體珠寶作品系列。PRESTIGE訪問到Van Cleef & Arpels梵克雅寶總裁及首席執行官Nicolas Bos，他與我們分享如何將世界第五大鑽石原石創作出25件珠寶作品以及如何呈現寶石最純淨質地的故事

TEXT MICK WU IMAGE VAN CLEEF AND ARPELS

可否請您分享一下25件珠寶作品中最喜歡哪一件？
很難選擇。但如果要我從Legend of Diamonds系列中的25Mystery Set隱密式鑲嵌珠寶挑一件來首先介紹的話，那會是Collerette Mystérieuse可轉換式項鍊，可以說是整體系列風格的代表之作。

Collerette Mystérieuse可轉換式項鍊首先映入眼簾的是位於中央，分別重逾5110克拉比例勻稱的祖母綠切割鑽石主石。整體造型像是高級訂製時裝的衣領，成排的鑽石和以Traditional Mystery Set傳統隱密式鑲嵌紅寶石，粉紅色藍寶石邊框點綴零星的方形切割鑽石，優雅細膩如蕾絲飾邊。紅色與白色彼此完美映襯。量體雖大，但佩戴起來親膚輕柔。雖是採用最傳統的隱密式鑲嵌工藝，但呈現出來的珠寶作品卻又是細緻優雅，可說是集珠寶鑲嵌工藝、設計與創意於大成。而且可多樣化佩戴，中央主石可拆下成為妝點指間的戒指。

珠寶藏家與愛好者近來的喜好與以往相比是否有所改變？
出席社交場合需要佩戴珠寶，因此珠寶是具有社會意義，傳達出象徵身分地位意涵。但珠寶在現今也越具備個人化的親密意義，珠寶藏家或愛好者越來越會依照個人喜好選購與佩戴珠寶，而非佩戴他人或社會所期待的珠寶樣貌。珠寶藏家的喜好也因而更為多元，好比開始會喜歡抽象式的珠寶設計，甚至是男性也會開始佩戴原本是設計給女性佩戴的珠寶，反之，女性也開始選擇男性化的珠寶。

Collerette Mystérieuse可轉換式項鍊及戒指

在切割重達910克拉的Lesotho Legend時有使用任何新的切割技術嗎？
Van Cleef & Arpels梵克雅寶與世界上最棒的鑽石切割工坊、位於安特衛普的Diamcad合作，我們先用3D成像技術預示原石可如何切割成多顆不同形狀和大小的鑽石。接著就是找尋最佳的切割方案，我們用最傳統的解理切割技術順著解理紋切割原石，接著將破開後的鑽石交由切割工匠逐顆加工，如此讓每顆鑽石呈現明淨剔透的質地。

再來就鑲嵌部分，工匠首次在整個系列中應用Mystery Set隱密式鑲嵌技術，將金屬鑲座完全隱沒，以釋放寶石的絢麗炫彩。Van Cleef & Arpels梵克雅寶在1933年將隱密式鑲嵌技術取得專利，其秘密在於利用金質鑲軌，將精心切割的寶石逐顆固定，完美掩蓋金質鑲座的表面，為作品鍍上絲絨般的光芒；於1937年開創Individual Mystery Set隱密式鑲嵌技術，更是以獨立鑲座固定每一顆寶石。

Atours Mysterieux可轉換式項鍊來說明，這件以重達79.35克拉鑽石為主石的項鍊完全看不到鑲嵌底座，以Mystery SetIndividual Mystery Set兩種隱密式鑲嵌的紅寶石，烘托出鑽石的絢爛火彩。Individual Mystery Set隱密式鑲嵌技術可獨立固定每一顆寶石，同時隱沒金屬鑲座。橢圓形切割的紅寶石猶如懸浮於空氣中，穿透其中的光線彰顯出寶石的色澤和瑰麗豐姿。 

可以說明一下Legend of Diamonds系列是否擁有整體一致的美學風格與主題？
Legend of Diamonds系列25件珠寶作品主要受到19201930年代的裝飾藝術風格影響，有豐富的幾何線條，但我們讓它有些變化，感覺更為柔順不會過於剛硬。我們不想讓作品過於抽象，也非純然以往我們常用的仙子、芭蕾舞者人形設計，而是取兩者折衷，呈現出織品般的質感，像是如同緞帶、衣領、蝴蝶結的形態，擁有垂墜感與柔軟度，彷彿具有彈性。

Van Cleef and Arpels 梵克雅寶 Legend of Diamonds 隱密式鑲嵌技術 Nicolas Bos

Mick Wu
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