優白如新 Pure White Trend Van Cleef & Arpels

珠寶本身的奢華感或許會給一般人「平時收藏、 特殊場合再拿出來穿戴」的既定印象。但這種保守、 過度隱藏珠寶閃亮特質的觀念早已逐漸打破。為配合百變造型，Van Cleef & Arpels 梵克雅寶最經典百搭的 Alhambra 系列中，豐富的款式與色彩，一直是許多女孩心中的夢幻逸品。以耐看的玉隨演繹豐盛悅目的四葉幸運圖騰，展現活潑生機。無論深淺色的玉髓與白 K 金的光澤互相輝映，灰色珍珠母貝帶點低調的奢華卻又與耀目虹彩與白 K 金彼此協奏，綻放和煦細膩的 動人色調。誕生於 1968 年的 Alhambra，經歷無數蛻變，卻依然是優雅迷人的氣質象徵。

點綴作品的硬寶石均萃取自最上乘的材質，恪守 世家的嚴謹標準。灰藍色調的玉髓柔和悅目，流露動人魅力，色澤均勻深邃的瑪瑙經由精心拋光後再添光華，而灰色及粉紅色珍珠母貝則以絢爛虹彩盡現細膩。 可調整式玉髓墜飾賦予正式場合無限優雅 ; 妝點日常 造型偶有驚喜 ; 搭配裙、褲或套裝，即使是片刻休閒的隨興也能輕鬆駕馭，時刻都散發貴族氣息。配襯不 同的打扮，迎接不同的心情和季節。

簡單就是美、越能看見事物的美好。就連奢華 的珠寶也冀求在簡單與奢華之前的微妙平衡。一般在選購珠寶上、必定會考量到配戴的需求。傳統的思維停留在出席重要盛會或正式場合配戴珠寶，一來有面 子，其次是鎮得住場面 ; 而新潮流世代完全無懼場合， 站在投資報酬率來看，如果都花了錢購置了心愛的珠寶、投資一個物件如果能常常配戴，物盡其用，才能讓珠寶的價值彼此彰顯。Van Cleef & Arpels 經典不墜 Alhambra 系列，橫跨日常與隆重場，搶眼又百搭 ; 玉髓搭配低調簡約的服裝，更加彰顯個人特質、提升整體造型質感。討喜耐看的幸運草造型實用性高，跨越季節，在夏天顯得跳脫輕盈、冬季妝點能擺脫大衣的厚重感。在視覺上，眾人將無視於衣服的重點，只看見幸運草玉髓所彰顯出來的妳！

Perlée sweet clovers 系列同樣為造型增添無窮變奏，宣示真我。愉悅的光芒在 Perlée pearls of gold 手鐲和戒指的映襯下燦然綻放，折射出金屬的炫彩 ; 襯以 Perlée diamonds 鑲鑽珠寶系列，為日夜造型鍍上耀眼光輝 ; 或將之搭配鐫刻印記的 Perlée signature 系列，展現獨有的和諧美感。柔和微妙的色澤，映照晶瑩剔透的光芒，點亮淡雅素肌 ; 白 K 金的婉約華彩， 呼應「白」變巧思，啟迪無窮變幻。一件富有靈魂的珠寶，能跨越場合、百變又時髦。