光之盛宴｜INTO THE《FRED JOAILLIER CRÉATEUR DEPUIS 1936》 EXHIBITION

法國高級珠寶品牌FRED在品牌創立 85 年之際，首度於巴黎東京宮舉辦《FRED Joaillier Créateur depuis 1936》品牌回顧展。以珠寶閃爍的流光為主題，現代與過去交融，沉浸於流光溢彩高級珠寶作品之中，感悟美好韶光。

Words:：William Chen Image：FRED

法國高級珠寶品牌 FRED 自創辦人Fred Samuel於1936 年創立以來，通過一件件熱情饒富新意的珠寶設計，在高級珠寶領域佔有一席之地。時至今日，Fred Samuel充滿創意、洞察時代的先驅精神，也被刻畫進品牌DNA之中，歷久彌新。

《FRED Joaillier Créateur depuis 1936》品牌回顧展，綜合的時間以及地域性的區隔，從Fred Samuel童年啟蒙時期到近代珠寶革新;從拉丁美洲到巴黎，經過蔚藍海岸、好萊塢、中東和尼泊爾，時間淬煉FRED品牌不凡光景，不同城市的文化洗禮展現FRED珠寶多元薈萃的浪漫倩影，通過回顧展的十二個主題展間中，仔細地描繪Fred Samuel的個性與 FRED 品牌風格。

Fred Samuel帶給品牌的，不只是他的大膽創意， 他對於每一個系列及每一件珠寶，都要求精益求精，鼓勵最優秀的工匠挑戰技藝極限，都在本次展覽幻化為一 條長廊，並以22米長的超大拱門貫穿這條長廊，在眼睛和地平線所夾出的優雅視角相互作用下逐漸變細，透露出保存技能的秘密。

然而，這場展覽所呈現的品牌工藝時間與靈感地點都是如此抽象的概念，又該如何具象化地在展覽中呈現？便考驗FRED的策展功力。FRED 本次便以珠寶閃爍的光為整體策展主軸，光不僅可以反映出旅行中的氣味與聲音，更能見證時間的流逝，黃昏和正午的太陽之間的流動，衍射出色彩繽紛的光譜，深刻地刻畫 《FRED Joaillier Créateur depuis 1936》展覽獨樹一幟的光芒。這次我們尋光前行，總結出 FRED 歷史中重要的四道光芒，走進萬丈星輝的珠寶之境。

第一道光｜序幕初光

提及 FRED 品牌序幕，來自一段動人的愛情。如果說高級珠寶是一場給人浪漫幻想的夢工廠，那麼FRED絕對是最美好的那一段童話故事。Fred Samuel 16歲時在珠寶界嶄露頭角並與妻子Thérèse相知相戀，爾後在 1936 年創立 FRED 品牌。儘管當時的時代背景正處於二戰，但憑藉根深蒂固的勇氣和樂觀精神，成為早期的抗戰勇士，並以此精神投入到珠寶創作中。「滿腔熱血驅使著我，我想要勇往直前、不斷前進。 參與、抵抗、創造：這就是人生。」Fred Samuel如此說道，更以他為心愛妻子所設計一只飾以數顆鑽石的胸針，象徵著他的樂觀主義和對命運的信念。 以愛為本，刻劃初心，成為Fred品牌序幕初光，展覽中也以象徵 愛情的珠寶盒形式述說著令人感動的回憶，呈現Fred Samuel首次涉足珠寶圈的青春歲月。

第二道光｜自然光景

當你仔細賞析 FRED 珠寶，便會發現其設計都與自然景致，特別是海洋有所關聯，像是品牌最經典的Force系列正是取材自家族對帆船和海洋的熱愛。1966 年 Force 10 手鍊問世時，更是創下當代珠寶設計先例結合了編織鋼索和黃金鍊扣，成為引領中性設計元素的運動型珠寶作品的先驅。

本次展覽中的每一款寶石、半寶石、硬石與珍珠 珠寶，仿佛反射著光譜中千變萬化的光影，構成了變幻莫測的抽象宇宙。色彩上的逐漸變化，從紅色系一路間 便到綠色、藍色甚至到黑色，饒富詩意又精巧微妙的色彩漸層，歡愉的設計語彙，展現FRED珠寶作品中獨有的熱情之姿。

第三道光｜創意流光

FRED 在 1980 年代創作出「The Fredy’s」系列單品也呈現在本次展覽中。生活中各種場景中的明星都轉化 成為有著童稚圓潤的造型的迷你人偶，身上點綴著黃金、 珍珠或彩色寶石，更妙趣橫生地出現在立體透視畫中，有些玩偶漫步在巴黎街也些人偶在碼頭上滑滑板，如此逗趣 地畫面總讓人會心一笑。

藝術也是刻畫在FRED品牌 DNA 之中，早在1962年，FRED便開展跨界創意合作，這些極具代表性的藏品也都在本次展覽陳列在FRED象徵性建築拱門幾何 形狀的櫃子中。此外，與插畫家Razzia、攝影師二人組Pierre & Gilles，以及中國藝術家劉勃麟合作的作品，都在本次回顧展中展出的一些代表性廣告中現身。

第四道光｜百花齊放

前面三道光束是構築出FRED品牌深厚的歷史底蘊，那麼第四道光則是讓當代藏家看見FRED的契機。特別是Julia Roberts在主演的電影《麻雀變鳳凰》配戴 Pretty Woman 愛心設計的項鍊後，促使FRED成為好萊塢傳奇的一部分。

FRED也成為皇室收藏重要標的。在本次展覽中， 展現出一只豹形戒指，這只戒指是來自已逝摩納哥王妃 Grace Kelly 的藏品；在一間昏暗又溫馨的房間中，擺放 著長椅和亮紅色和橙色的尼泊爾傳統織物靠墊，上面以金線刺繡出華美圖案。精心創造出半明半暗的光線，透過電影讓你走進一個關於歷史悠久寶藏的故事：一個鑲有鑽石和祖母綠的鉑金王冠，中間的圖案正好讓人想起加冕儀式上使用的納迦(梵語中的蛇)寶座，它是一整套珠寶的核心，來自尼泊爾國王與王后在1960 年的第一筆訂單，代表著雙方日後多次合作的開始，也象徵FRED在皇室心中重要的地位。

當代名人共襄盛舉

在本次展覽開幕之時，多位明星、超模、藝術家以及KOL都共襄盛舉見證FRED 精彩時刻。包括 FRED 行政總裁 Charles Leung、品牌副總裁兼創意總監 Valérie Samuel、全新韓國品牌大使張員瑛、《Emily in Paris》女演員 Ashley Park、美國名媛 Olivia Palermo等等近百位名人出席回顧展。

跨越時間 當代珠寶語彙

這趟發掘FRED珠寶藝術核心的旅程仍藏有許多驚喜，其中之一便藏在展間一座雄偉的拱門後面，在神秘球形箱子的空隙中。這項驚喜便是FRED的最新高級珠寶系列 Monsieur Fred Inner Light3，承襲創辦人Fred Samuel的獨特個性與四射光環。跨越時間軸，串連當代與過去，以天馬行空的自由手法詮釋品牌的設計密碼與特徵。

「Monsieur Fred Inner Light」系列完美地展現 FRED 的設計密碼與圖騰，天馬行空的創意融合當代高級珠寶工藝，碰撞出嶄新的六大珠寶篇章，幻化出 24 件獨一無二的作品，綻放無與倫比的藝術光輝。

第一篇章：Creative Instinct系列，關於勇於發揮創意的故事

本篇章的三件作品刻有「Dare the unexpected」這句箴言，向Fred Samuel 勇敢大膽的性格致敬。珍珠可說是見證FRED品牌最開始的輝煌，Fred Samuel 在學徒之時便對珍珠的曲線和顏色產生了濃厚的興趣，創立自己的珠寶品牌時，更在創作中加入珍珠，甚至以自己的名字為一種特定的粉色珍珠命名，開創當時高級珠寶先河。

這條項鍊新作正如同海洋般波光粼粼，一百多顆白色光澤的南海珍珠和淡粉色 Akoya珍珠逐一串起，搭配鑽石的雅緻以及時髦不對稱白K金線條上盡情展現著曲線，猶如光線穿透水面的景象，詮釋了珍珠在肌膚上的波動起伏。

第二篇章：Pretty Woman Generous Heart系列，關於愛的故事

誠如前面所述，FRED的品牌創立背後擁有一段動人的愛情故事。在這個篇章四件作品上所刻的「State your love」箴言，便紀錄了Fred Samuel與Thérès動人愛情。

心形車工寶石是FRED的主要特色之一。Pretty Woman Generous Heart套裝珠寶呈現出品牌在設計上的獨創性與高超珠寶工藝：佩戴者可隨意移動、可翻轉及拆卸變形，有五十種佩戴方式，展現這四件高級珠寶出色的百搭性。不僅可以通過專屬鏈條調整長短，更可以掛上五個可翻轉的珍貴吊飾向Fred Samuel在成立品牌之初推出客戶喜歡收藏的吊飾致意。

第三篇章：Pain de Sucre Joyful Attitude系列，關於生活樂趣的故事。

「Dive into the colorful side of life」逃離現實，將夢想幻化為五彩繽紛的現實是該章節的設計真諦。

該篇章珠寶紀錄了動人的海洋景緻。不同顏色的寶石如海藍寶石、綠松石以及珍珠母貝等等都點綴在作品中，記錄了地中海波光粼粼的美景。更特別的一點在於，FRED為紀念Fred Samuel在拉丁美洲的童年， 對蛋面水晶採用獨特的 Sugarloaf車工，於每顆寶石上運用兩種車工技術。將三顆寶石合而為一:縞瑪瑙底座上鑲有以水晶，以襯托方納石，創造出新的藍色，使得珠寶更顯精妙。FRED就如同寶石專家們如同一位畫家，精妙地呈現最淺到最深逐漸變化的藍色，仿若以馬賽克拼貼出地中海的景色。

第四篇章：Force 10 Winning Spirit 系列，一個超越自我的故事

勇往直前、超越自己是第四篇章珠寶可望傳遞的力量，通過刻畫在作品中的「Embrace your Force」這句箴言，闡述Fred Samuel將運動方面的價值觀變成充滿勇氣、力量與自由的人生願景。

誠如前面所述，海洋在FRED創作之中是重要的靈感來源。FRED品牌中極為傳奇色彩的作品 Force 10 手鍊成為Winning Spirit系列珠寶的精髓。與過去推出過的 Force 10手鍊一樣，該系列珠寶作品有著剛柔並濟的大膽設計，更是款男女皆適宜佩戴的系列。白K金材質搭配刻花 珍珠母貝、鑽石、海藍寶石和藍寶石，呈現海洋色彩，鍊扣有著精緻的浮雕，依次鉸接在戒指上，可以拆下或裝在耳環或頸鍊上，不受限制的技術與創意，展現FRED在珠寶工藝上的無限可能。

第五篇章：Radiant Energy 系列，一個關於太陽活力的故事

傳承是這一章節的設計底蘊，在 Radiant Energy 系列的四件作品上 刻有「Nurture your radiant energy」箴言，延續了 Fred Samuel 溫暖又 饒富創意的創作力量。

彩寶也是FRED 珠寶系列中重要的創作元素，在本次展覽中也展示出一顆具有非凡歷史的傳奇Soleil d’Or 黃鑽，這顆黃鑽也成為傳承品牌歷史重要的關鍵。該系列四件珠寶作品在黃K金和白K金上交錯鑲嵌閃 亮的白鑽及黃鑽，呈現如海面上的夕陽餘輝。無論是項鍊、戒指抑或是耳 環都可以都可以展現多工配戴工藝，戒指上飾以黃金和鑽石排列出的線條，雙拱形鑲爪鑲嵌著一顆 2.55 克拉艷彩黃鑽，可以拆成兩件珠寶；一條帶有項墜的長項鍊可以變成兩件珠寶，另可將鑲有一顆 11.25克拉艷彩 黃的項墜作為胸針佩戴，展現如同太陽般的工藝活力。

第六篇章：Chance Infinie Faith in Destiny 系列，一個關於自信和本能的故事。

第六篇章是「Monsieur Fred Inner Light」系列的最終章節，匯聚了Fred Samuel的創作精神，正如同作品中的靈性箴言「Create your luck」，代表著直覺、本能和自信，展現FRED無畏敢於開創先河的珠寶美學。

Faith in Destiny系列珠寶融合裝飾藝術的影響力，以及Chance Infinie系列代表幸運與無限的雙紐線符號，一排排縞瑪瑙和鑽石勾勒出項鍊上珍貴的幸運線，白K 金、長方形和明亮式車工鑽石，搭配以雙拱形鑲爪鑲嵌的午夜藍色梨形車工藍寶石，搭配流線與可拆式變化，盡顯簡約優雅魅力。耳環部分同樣具有精彩設計，由線條勾勒出耳環的輪廓，耳環可以變成胸針，鑲有一顆25.5克拉可拆式錫蘭藍寶石，也完美呈現FRED的品牌精髓：不拘一格的迷人魅力。該系列珠寶可說是充滿生命力的流暢線條，呈現無比耀眼的光芒。