創新指標 Torsade de Chaumet

不知道是偶然或巧合，Chaumet 最新珠寶系列給人一種無可言喻、超脫於以往的大器、活潑與跳躍。既可以延續冠冕的優良血統，並融入巴黎凡登廣場的不凡意義，同時再展現品牌的現代精神和創新活力。那些翻轉的螺旋、扭紋與符號豐富了整個系列的完整性，宛如嶄新的創作指標。

好久不見！巴黎凡登廣場，回想12號 （12 Vendôme）的Chaumet 旗艦店經過修繕後已重新開啟一年，在這一年當中卻醞釀了品牌全新 Torsade de Chaumet 頂級珠寶系列，再次向此極具歷史意義的起源致敬。1812年，Chaumet 在這個廣場開設店面，成為第一位進駐此地的珠寶商，全新頂級珠寶的靈感來自屹立於凡登廣場的著名拿破崙紀念柱（Vendôme Column）上的螺旋紋雕飾（即法文「Torsade」之意）。今日，Chaumet 以時尚活力的方式重新演繹這個經典標誌。

第一眼看到這些多變的螺旋扭紋帶來無盡的創意，而這些符號和圖案的相互影響正好豐富了Chaumet 的珠寶創作。另一方面，作為拿破崙與約瑟芬的御用珠寶師，適逢今年為拿破崙逝世二百周年，品牌亦以這種方式來喚醒人們對於倆人傳奇愛情故事的回憶。

如隨風搖曳的麥穗、在天空翱翔的飛鳥。在全新系列中，結合精湛工藝與富生命力的螺旋紋，創造出無限變化可能的動態效果，每件作品也是一種新的變奏。Torsade de Chaumet 頂級珠寶系列的每件傑作既輕盈又大膽創新，既時尚又經典。在白鑽款式中，它突顯每件作品的光芒與線條。而在彩寶款式， Chaumet 擁抱色彩美學，將鑽石分別與藍寶石、紅寶石或祖母綠搭配，譜出繽紛二重奏。Chaumet 巧妙的運用和鑲嵌精美的寶石，或是互相交織，或有如懸浮於空中，有的規律地點綴在珠寶之上，或錯落其間，抑或是若隱若現，或冉冉升起，盡顯莊嚴華麗氣派，每顆中央主石在螺旋紋的動態之中如凌空而出， 綻放出最璀璨的光芒。交織而成的形狀在鬆開後變成一個個迷人的線圈，如拉緊或鬆開的螺旋，除了帶來無盡創意，這些符號和圖案的相互影響更豐富了 Chaumet 的珠寶創作。

彷彿一組連續快拍的照片，記錄了貴金屬與寶石交織而成的律動瞬間，猶如凝結的動態展現絕佳視覺效果。如此為珠寶注入生命的藝術一直是Chaumet 自然主義作品的一大特色，Torsade de Chaumet 以饒富詩意的方式與豐富的線條演繹象徵演變的生命與愛，彷彿也在鼓舞世人繼續以璀璨之姿凸顯屬於我們生命中的美感藝術。