喚醒人類第六感！卡地亞傾情推出全新Sixième Sens頂級珠寶系列

珠寶是現今潮流人士演繹自我風格的語言，但你知道擁有千年歷史的寶石其實都擁有別具一格的靈魂嗎？卡地亞日前發布了全新頂級珠寶系列 Sixième Sens，絢麗多彩的珍貴寶石令人心神激盪，佩戴後，甚至會改變人類的感知，喚起超越現實的第六感，觸動你心中久未被激起的漣漪… 以下 PRESTIGE 要帶各位讀者搶先目睹卡地亞全新Sixième Sens頂級珠寶系列的耀眼光彩！

卡地亞全新Sixième Sens頂級珠寶系列一共推出七項珠寶作品從項鍊到戒指，帶領人們進入一個各種感官無不受到刺激和挑動的世界。

PHAAN戒指



如何提昇8.20克拉紅寶石的精美，讓不凡更顯超凡？PHAAN戒指的結構隱藏多層結構，坐鎮頂部的寶石下方可嵌入一顆重達4.01克拉的玫瑰式切割鑽石。當光線穿透寶石照在鑽石上時，鮮紅色調更顯變化無窮。結構融入三角形鑽石錦簇，使戒指的空靈氣息依然。環繞四周展開的紅寶石圓珠在巧奪天工的鏤空孔洞之間錯落輝映，中央鑽石得以擷取光線照亮紅寶石。

MERIDE項鍊



在這款看似恆動不息的項鍊上，鑽石、縞瑪瑙和天然水晶勾勒出教人目眩神迷的棋盤圖案。圖案所營造的純粹美感亦同樣發揮力量。寶石似乎無限擴大，呈現立體感的作品讓光學效果更加 引人入勝：每個元素與其毗鄰元素的高度各有不同。同時，作品運用馬賽克鑲嵌手法，曲折起伏、節奏韻律與時空方位變得撲朔迷離。除了透視法引起的錯覺，更有鏡面拋光金屬與幾何縞瑪瑙之間的材質玩搭與反光作用。正如卡地亞的一貫特色，作品背面別具巧思，與正面所見的全然相反。

PIXELAGE項鍊



PIXELAGE項鍊令人聯想起美洲豹熟悉而又珍貴的形象，作品採用其皮毛圖案作為力量的象徵。1914年，優雅時尚的美洲豹皮毛躋身卡地亞創意動物王國。在此作品上，圖案形成美洲豹豹紋，忠於原始風格。拋光縞瑪瑙重現斑紋，白色、黃色和橙色鑽石則代表反射金色光芒的厚實皮毛，綴以三顆總重27.34克拉的迷人金褐色黃玉。體積結構和側部銜接讓項鍊得以在維持垂直幾何造型的同時，保有靈活度，與肌膚觸碰之際，敏捷的美洲豹躍然眼前，珠寶變得栩栩如生。

PARHELIA戒指



藍寶石搭配祖母綠的組合出現於20世紀初，路易‧卡地亞（Louis Cartier）稱之為「孔雀尾羽」，為卡地亞標誌性慣用色彩之一。PARHELIA戒指中央點綴一顆重達21.51克拉的飽和藍色凸圓形藍寶石，像是從內而外散發流光溢彩。周圍綴有五組由鑽石和蔥翠祖母綠鑲嵌而成的括弧，將光線層層折射開來，宛若湖面上漾開的漣漪。製造陰影效果的黑色真漆則可提升動感，強化可覆蓋三指、末端略可曲撓的獨特戒指寬度。主題圖案亦可卸下，變成胸針，彰顯無可比擬的精深造詣。

ALAXOA項鍊



若說這條項鍊的迷人之處，在於其細緻質地和濃烈色調，根據色調和直徑精心挑選祖母綠後，珠寶大師便考量其在整體構圖的和諧與對稱感，以及如何妥善鋪陳。接著，運用深植於卡地亞精湛工藝中的一項專長，意即「穿線技術」進行裝配。此道工序將寶石穿在一根線上，以形成股線，繼而形成流蘇。最後，透過微小的金屬橋梁將這些線束彼此相連，使其維持「扇形」，而又無損流蘇的活動性。如此組合的祖母綠締造出完美無瑕的垂墜感，如瀑布般滑順地傾瀉而下，予人一種充滿活力的靈動之感，此起彼落的鑽石促使每次的起伏均伴隨著稍縱即逝的璀璨光芒。

SHARKARA項鍊



SHARKARA項鍊運用同色調的差異變化，將碧璽和彩色藍寶石組合成為一款粉紅雙色調作品，綴以亮橙色石榴石和璀璨鑽石，更顯熠熠生輝。直線與曲線臻至完美平衡，構思佈局充分彰顯慷慨大氣而又落落大方的造型。整體宛若綴滿甘甜漿果的有機植物。製作此種顏色調配必須完全掌握寶石學知識，對碧璽鑲嵌的細心謹慎、對細節的一絲不苟，乃至彰顯作品渾圓神韻的石榴石造型，盡顯工作坊精湛工藝。

CORUSCANT項鍊



這條項鍊綴以D IF級及E IF級認證的鑽石，並採用六種不同切工（鳶形、八角形、祖母綠式、三角形、梯形和圓形明亮式切割），每顆鑽石皆從獨特角度反射光線，成為鑽石魔幻魅力的超卓例證。項鍊呈現精確的幾何形狀，全由線條交錯而成，但三顆寶石（鳶形3.00克拉、八角形1.62克拉、祖母綠式1.54克拉）從光彩奪目的縱橫交錯之中脫穎而出，最為搶眼。鍊條輪廓呈現出緊密編織的辮子外觀，精彩完成這場爭奇鬥艷的光影之爭。在長方梯形切割鑽石的斜度影響下，外邊的圓形明亮式切割鑽石似乎正在滑動，並在其至高點上閃耀生輝，這是連環圖案衍生的幾何效果。採用混合切工是卡地亞風格的象徵，不僅能夠提升鑽石的璀璨光采，更可傳達整體搭配的真正韻律。