大自然律動之美｜Tiffany2022自然綺想高級珠寶展

Tiffany 2022自然綺想高級珠寶展自3月15日至3月19日於華山1914文化創意產業園區中4B館盛大開幕，逾200件臻美設計、總值近50億台幣的作品華麗登台，為期5天的展覽採預約制，多件高級珠寶珍品及傳奇藝術大師Jean Schlumberger的匠心作品為展覽主軸。此次展覽的點睛之作為一款鑲嵌重逾80克拉的帝國鑽石（The Empire Diamond）高級珠寶項鍊，首次登台展現絕世風采。

本次展覽以沉浸式體驗空間呈現出大自然律動之美，透過獨特非凡的環繞投影讓眾人以截然不同的方式進入Tiffany高級珠寶世界，展開自然綺想旅程。

展覽特邀金鐘金馬雙料影后賈靜雯出席盛會，近年來以豐富的戲劇作品與精湛演技備受肯定，其自然優雅的獨特個人魅力將完美演繹Tiffany高級珠寶系列。活動上她以一套黃鑽作品搭配禮服，華麗迷人的濃彩黃鑽項鍊，梨形切割黃鑽主石逾21克拉，搭配總重逾30克拉鑽石打造，彰顯了Tiffany在寶石領域的卓越地位與匠心工藝。除了純淨耀眼帶金黃光芒的項鍊外，賈靜雯同時佩戴一對主石總重逾11克拉艷彩黃鑽耳環，以及一枚主石總重逾5克拉艷彩黃鑽戒指，總價值超過2億5千萬台幣，她的迷人特質賦予珠寶作品無限魅力與永恆風格。

賈靜雯表示：「Tiffany在紐約旗艦店的鎮店之寶便是一顆重達128.54克拉的傳奇黃鑽，由此可想見黃鑽的運用之於品牌一直都非常經典且別具意義，為此今天我也特別選擇了一系列精緻耀眼的黃鑽作品，其中特別喜歡頸間佩戴的黃鑽項鍊，以重達逾21克拉黃鑽作為主石，在發散式的白鑚映耀下，閃耀著迷人的金黃色光芒，戴上如此精緻超凡的高級珠寶，也讓心情特別與眾不同，總覺得今天的自己有別於以往更加耀眼自信，我想這就是Tiffany如此雋永不朽的魅力吧。」

此次展覽重頭戲為一款價值近10億台幣，鑲嵌重逾80克拉的帝國鑽石（The Empire Diamond）高級珠寶項鍊，這是Tiffany有史以來最大的鑽石，僅次於非賣品鎮店之寶傳奇黃鑽，賈靜雯在親身鑑賞帝國鑽石的絕世丰采後，更興奮分享到：「非常榮幸今日受邀在此與大家一同近身欣賞這萬眾矚目的曠世鉅作，首度登台的帝國鑽石（The Empire Diamond）高級珠寶項鍊，運用現代工藝重新演繹高級珠寶的經典輪廓，精湛工藝與至臻頂級美鑽完美映耀出Tiffany在珠寶領域的不斷創新與耕耘，絕對是這次特別驚喜又難能可貴的鑑賞體驗之一。」此顆珍稀鑽石命名為帝國鑽石，不僅彰顯其無與倫比的光芒華彩，更致敬品牌誕生之地紐約。首度來台展出，彰顯其品牌對此次展覽的重視與高度期待。

作為珍稀寶石領域的傑出代表，Tiffany於本次展覽帶來各式彩寶與彩鑽，其中包括有著Tiffany傳奇寶石美譽的丹泉石、摩根石與沙弗萊石。各色寶石在Tiffany新穎大膽的色彩搭配下，以令人意想不到的奪目色彩，賦予展覽別樣夢幻光影。傳奇藝術大師Jean Schlumberger擅長天馬行空的作品，為展覽勾勒出一幅幅絢麗多姿的自然畫卷，而此次Tiffany更迎來史上最多款石上鳥胸針作品，透過各式彩寶鑲嵌，打造每只獨一無二的石上鳥胸針。

絢麗色彩、夢幻光影，Tiffany以詩意詮釋自然瑰麗，首度打造的沉浸式體驗空間藝術，帶領你我進入引人入勝的珠寶世界。萬千瑰麗、無盡遐想，Tiffany從世界絕美寶石中找尋不竭的藝術靈感，將其繽紛色彩幻化為不凡之作，以全新視角展開色彩與寶石的生動對話，讓傳承百年的風格魅力奪目綻放。