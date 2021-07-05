太陽的化身：伯爵全新PIAGET Sunlight系列作品

瑞士頂級珠寶暨腕錶世家伯爵於七月隆重發表PIAGET Sunlight系列全新作品，這款以陽光為謬思所創作的珠寶系列，推出後便持續受到歡迎，尤其是結合了彩色寶石在內的款式，更讓人感受到陽光親吻了大地，給予生命，進而孕育了豐沛的自然景致。今年，世家延續了陽光主題，欲帶領珠寶及腕錶藏家們領略太陽晨昏之間的各種美好瞬間。作品中不僅大量運用了珍貴的彩色藍寶石，更以考驗寶石鑲嵌工藝的雪花鑲嵌技法，貫流於整個系列之中，除了展現伯爵在珠寶創作和工藝上的卓越，更再次重申世家在創作路上的格言「工藝始終為美學而服務」。

此外，新作品中仍包含了三款別緻精巧的輕奢珠寶，和兩枚極具時尚魅力的玫瑰金寬戒，展示了頂級珠寶世家依然能準確掌握流行時尚的脈動，更提供珠寶腕錶入門藏家一個舒適的珍藏機會。

細賞旭日

伯爵藉由全新推出的 PIAGET Sunlight 系列作品，讚頌為陽光照拂的明媚日間。全新18K白金墜鍊以精巧奪目的太陽圖騰，並採雪花鑲嵌技法鋪鑲98顆具3種色度的藍寶石，總重約2.15克拉，不僅襯托出太陽的燦爛光輝，在光影之下的視覺律動，火彩隨配戴者熠熠生輝。搭配墜鍊的這款18K白金戒指，戒環側身同樣飾以太陽放射圖紋，更以雪花鑲嵌技法錯落有致地細鑲著藍寶石，如薄暮前晨光初上之際，一望無際的遼闊天空。延續這天藍色的主題，PIAGET Sunlight 系列18K白金耳環透過貴金屬勾勒的陽光放射狀圖案，和18顆藍寶石及36顆美鑽，光彩互映。最後是從設計概念上沿襲相通的Limelight Gala系列「晨光」腕錶，腕錶搭配32毫米18K白金錶殼，錶圈鑲嵌32顆藍寶石及10顆圓形明亮式切割美鑽；錶盤為雪花鑲嵌技法的鑽石錶盤，不僅光芒萬丈，這件美不勝收的作品更為全球限量18只，每只均鐫刻獨立編號。

燦陽當空

正午的陽光直射大地，將其能量、光芒和溫暖全然地釋放，遍灑於人間和萬物。這件以18K黃金為概念的珍貴墜飾，有著我們對於豔陽金光燦爛時最直觀的想像。雪花鑲嵌技法的黃色藍寶石不僅錯落有致，透過兩種色調的黃色藍寶石混和排列，不僅更具視覺性，還能在外緣鑲嵌著圓形明亮式切割美鑽的日冕陪襯下，更顯耀眼奪目。PIAGET Sunlight系列戒指同樣呼應正午時刻綻放的陽光，璀璨華彩如金箭劃過戒環，102顆的黃色藍寶石，分呈2種金黃色調，更與點綴於其中的17顆圓形明亮式切割美鑽，互相拱照。18K黃金耳環如同這首燦陽交響詩的第四樂章，以熱情的快板為節奏，18顆的黃色藍寶石及36顆的圓形明亮式切割美鑽猶如世家筆下的音符，一路歡快奔騰至高潮。另外，這件呼應著正午主題的Limelight Gala系列「凌日」腕錶，直徑32毫米18K白金錶殼與圍繞錶圈的漸層黃色藍寶石互相輝映，其散發的燦爛鋒芒，如同不經心與豔陽的對視，顯得奪目且迷幻。曼妙的色彩變化由黃色藍寶石和圓形明亮式切割美鑽合奏，自中央最深邃的黃色逐漸暈染向錶耳分佈的白鑽，如太陽放射的光芒。作品更為全球限量8只，每只均鐫刻獨立編號。

晚霞暮色

伯爵令日落晚霞化作愉悅繽紛的18K玫瑰金墜飾，中央以雪花鑲嵌方式呈現漸變效果的110顆總重約2.38克拉粉紅色藍寶石，透過點綴於其中的和外緣的49顆圓形明亮式切割美鑽，展現歡快慶典氛圍。PIAGET Sunlight系列18K玫瑰金粉紅藍寶石及鑽石戒指猶如晚霞映襯花園暈染著浪漫的色顏，世家透過18K玫瑰金和鑲嵌於其上的1.35克拉的粉紅藍寶石及0.21克拉的美鑽，刻劃這歲月靜好的迷人一眸。世家將西沉夕陽這美麗的即景勾勒出相襯的耳環，36顆的粉紅藍寶石及18顆的圓形明亮式切割美鑽，於18K玫瑰金優雅的太陽放射狀幾何線條的舞台上，夢幻耀眼。浪漫隨霞彩延伸至戀人們的心底，襯托著主題的是一款Limelight Gala系列「暮色」腕錶。世家同樣在32毫米的18K玫瑰金錶殼上構思著高雅的浪漫曲，音符隨鑲嵌於錶圈至錶耳的32顆總重約4.70克拉的粉紅藍寶石及10顆總重約0.90克拉的圓形明亮式鑲嵌美鑽，有著翩然有致的漸強和濃郁的色調，錶盤所使用的白色珍珠母貝則顯得恬靜，為這曲光之交響詩，留下難忘且期盼的終章。作品為全球限量50只。

魅幻晨曦

日復一日，拂曉天明的魔法在渺渺穹蒼上演，地平線上晨曦初現，宣告新一天的到臨。靜謐的一刻為這新的一天帶來希望和無數可能的期待，美好的一天，正等你實踐。為頌揚這獨特的時刻，伯爵呈現兩款全新18K玫瑰金戒指，分別呈現優雅的防刮潤飾效果及日出東方的意象，後者更飾有世家經典的「宮廷式雕刻紋飾」(Palace Décor)及19顆圓形明亮式切割美鑽。除此之外，伯爵自太陽的晨昏之旅延伸出三款別緻精巧的壓軸之作，讓美鑽的餘暉隨繁星，點點出落在夜幕前的深藍時刻。這三款別具輕奢魅力的作品，世家皆以獨有的「太陽放射式鑲嵌」襯托美鑽的鑽芒。項鍊為一款簡約的頸間項鍊，7顆圓形明亮式切割美鑽，疏落有韻地連成陽光的放射狀線條，流暢且風格明確。同樣以7顆圓形明亮式切割美鑽為題的手鍊，則更能透過世家傑出工作坊在鑽石切割上獨有的完美堅持下所形成的璀璨火光。耳環則延續伯爵鍾愛的多樣配戴特色，可自由地選擇對稱或不對稱的佩戴方式，8顆圓形明亮式切割美鑽，更透過爪鑲和伯爵獨有的「太陽放射式鑲嵌」呈現鑽芒的多樣風采。