如夢似幻｜Dior Print高級珠寶發表會

By Karen Chen
17 Jun 2022
如夢似幻｜Dior Print高級珠寶發表會
Style
如夢似幻｜Dior Print高級珠寶發表會

Dior 日前（64日）在義大利西西里島著名的度假勝地陶爾米納（Taormina）的 Grand Hotel Timeo 舉辦發表會，推出最新 Dior Print 高級珠寶系列。揉合巴黎的法式優雅與義大利的恣意美好生活，共同譜寫迷人璀璨的動人篇章。

高級訂製服一直是 Dior 無窮無盡的靈感來源，珠寶部擔任創意總監 Victoire de Castellane 長期以來一直希望能在珠寶上呈現品牌經典圖紋，包括標誌性的 Liberty 繁花圖像、格紋、條紋和紮染（tie-dye）…等。Dior Print 系列中的 137 件單品展現出非凡的技藝，將法式高級珠寶引向既出人意料又令人眼花繚亂的道路。

全新 Dior Print 以無與倫比的大膽設計，借鑒了高級訂製服的設計，大膽地將織物的主題轉移到立體珠寶上，以珠寶鑄造工藝捕捉高級訂製服精神，打造 137 件充滿詩意的珠寶作品。Victoire de Castellane 將花卉印花和條紋融為一體。設計當中可見著名的 Liberty 繁花圖像到紮染等意象的珍貴創作，而最具挑戰的工藝即是當緞帶波動時，珠寶印花輕拂著模特兒頸肩轉動的美妙律動感，猶如高級訂製服一般輕柔飄逸。

Dior珠寶部創意總監Victoire de Castellane

夢幻般的發表會現場由女裝創意總監 Maria Grazia Chiuri 擘劃，從條紋到格紋，從著名的 Liberty 圖紋到紮染等意象的品牌經典符號，融合品牌跨界的創作宇宙，打造一系列為高級珠寶而生的高訂服剪影。晚宴酒會的花園透過生動鮮明的畫面為脈絡，以栩栩如生的畫作為靈感。在史詩般的場景中，對比高級訂製服剪裁工藝勾勒出腰部曲線的純白洋裝，模特兒們坐立於石頭上，重現希臘雕像般雋永標誌的意象。

Dior Taormina Dior Print Victoire de Castellane

Karen Chen
high jewellery
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